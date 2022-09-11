(ÖZET) Sivasspor-İstanbulspor maç sonucu: 1-1

Sivasspor , Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Hüseyin Göçek'in yönettiği 90 dakikada eşitlik bozulmadı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada gol perdesini Valon Ethemi açtı ve İstanbul ekibi, 64. dakikada öne geçti. 80. dakikada sahneye çıkan Fredrik Ulvestad, skoru belirledi ve müsabaka 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4'e yükseltti.

6 maçtır kazanamayan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, 15. sırada yer alıyor. Kırmızı Beyazlılar, önümüzdeki hafta Ankaragücü deplasmanında kötü gidişata son vermeye ve 3 puan hasretine nokta koymaya çalışacak.

Alanyaspor 'u deplasmanda 1-0'la geçmesinin ardından Sivas'ta 1 puanı kapan Osman Zeki Korkmaz'lı İstanbulspor ise 16. sırada yer alıyor. Sarı Siyahlılar, 7. haftada konuk edeceği Beşiktaş karşısında yenilmezlik serisini 3 maça taşımaya çalışacak.

13. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sert şutunda top kaleci Jensen'de kaldı.

40. dakikada Charisis orta sahadan aldığı topu rakiplerini geçtikten sonra Dia Saba'ya aktardı. Saba'nın sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

46. dakikada İstanbulspor'un yarı sahasında deplasman ekibinin yaptığı hatalı pasta top Robin Yalçın'da kaldı. Robin topu ceza sahası dışında Yatabare'ye aktardı. Yatabare'nin sert şutunda kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

60. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

64. dakikada İstanbulspor atağında Ethemi topla ceza sahası içerisine girdi. Ethemi'nin sert vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

80. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında Goutas'ın ceza sahası solundan topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Kaleye yakın mesafede topa yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Ata Yıldırım

SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) - Murat Paluli (x), Goutas (x), Caner (x), Ziya (x) (Dk.46 Robin Yalçın x), Njie (x) (Dk. 62 Ahmet Musa x), Dia Saba (x), Charisis (x) (Dk.76 Hakan Arslan x), Ulvestad (xxx), Gradel (x) (Dk.83 Karol Angielski x), Yatabare (x)

İSTANBULSPOR: Jensen - Okan (x), Mehmet Yeşil (x), Tuncer (x), Oğuzhan (x) (Dk. 90 Kaan Miray x), Melih (x), Muammer (x) (Dk. 90 Mehremic x), Ali Yaşar (x), Topalli (x) (Dk. 81 Emir Kaan x), Ethemi (xxx) (Dk.82 Ebert x), İbrahim Yılmaz (x) (Dk. 68 Guri x)

GOLLER: Dk. 80 Ulvestad (Sivasspor), Dk. 64 Ethemi (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Ulvestad, Robin Yalçın (Sivasspor) Topalli, Ethemi, Melih (İstanbulspor)