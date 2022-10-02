ÖZET | Sivasspor-Hatayspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'de henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor ile Hatayspor, 8. haftada karşı karşıya geldi. 4 beraberlik, 3 mağlubiyeti bulunan Yiğidolar, 4 puanla 17. basamakta. Rıza Çalımbay'ın ekibi, evinde 3 puan hasretine nokta koymayı amaçladı. 5 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan Hatayspor ise 1 puanla 19. basamakta. Bordo Beyazlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanıp ligin dibinden uzaklaşmak istedi.

Hatayspor, 13. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Barış Alıcı'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya El Kaabi dokundu ve kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından top filelerle buluştu: 0-1.

Volkan Demirel ile ilk maçına çıkan Akdeniz ekibi, 20. dakikada Bartuğ Özgür Yıldırım'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk gole benzer pozisyonda yine sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya arkaya seken topa Bartuğ Özgür Yıldırım dokundu ve topu filelere gönderdi: 0-2.

Bu golden yalnızca 3 dakikada sonra Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile durumu 2-1'e getirdi. Sol kanattan ceza sahası arka direğine doğru gönderilen ortaya boş pozisyonda Erdoğan kafasıyla vurdu ve farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitmesine az bir süre kala dakika 41'de Ruben Ribeiro rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Hakemin verdiği kararı beğenmeyen Portekizli futbolcu hakem Erkan Özdamar'ı alkışladığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik Hatayspor üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor 55. dakikada etkili geldi. Erdoğan’ın ortasında Burak topu kafası ile çıkartmak istedi. Top az farkla kornere çıktı.

Ev sahibi ekip 57. dakikada da gole çok yaklaştı. Uğur’un ceza sahası içerisine yaptığı ortasında kaleci Erce topu kontrol etti.

Yiğidolar 63. dakikada yine gol için rakip kaleye atağını gerçekleştirdi. Gradel topu kale çizgisi önündeki Robin’e gönderdi. Robin’in vuruşunda Erce topu çıkartmayı başardı.

Sivasspor 79. dakikada gole çok yaklaştı. Erdoğan’un ceza sahası dışından kullandığı sert şutta kaleci Erce topu uzaklaştırmayı başardı.

Maçın ikinci yarısında Sivasspor neredeyse tek kale top oynadı. Hatay kalesine etkili ataklar gerçekleştiren Yiğidolar'a kaleci Erce Kardeşler izin vermedi.

Mücadelenin 90 dakikası Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve Akdeniz ekibi, Süper Lig'de ilk galibiyetini elde ederken, Volkan Demirel çıktığı ilk karşılaşmasında 3 puanı almayı bildi.

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Hakan Karabalçık xxx, Murat Altan xxx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Appindangoye xx (Njie dk. 58 xx), Erdoğan xxx, Uğur xx (Alaattin dk. 77 xx), Ulvestad xx (Hakan dk. 58 xx), Keita xx (Angielski dk. 71 xx), Robin xx, Sabi’a xx, Yatabare xx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Murat, Charisis, Caner, Kaan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hatayspor: Erce xx, Kerim xxx (Sadık dk. 77 xx), Vranhes xx, Burak xx, Kaan xx (Andrade dk. 88 ?), Rebeiro xx, Boudjemaa xx (Rayane dk. 66 xx), Onur xx, Lobjanizdze xx (Louis dk. 77 xx), El Kaabi xxx, Bertuğ xxx (Varga dk. 46 xx)

Yedekler: Abdullah, Musa, Recep, Muhammed, Adekugbe

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Erdoğan (dk. 23) (Sivasspor), El Kaabi (dk. 14), Bertuğ (dk. 20) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Riberio (dk. 42) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Yatabare (Sivasspor), Kaan, Vranjes, Erce (Hatayspor)