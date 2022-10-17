(ÖZET) Sivasspor - Giresunspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'de 10. haftanın kapanış gününde Sivasspor , sahasında Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılmayı başardı.

Sivasspor'da Dia Saba; 1 gol, 2 asist ile galibiyetin mimarı oldu. Galibiyeti getiren goller; 35. dakikada Mustapha Yatabare, 45. dakikada Dia Saba ve 89. dakikada Hakan Arslan'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında kazandıktan sonra üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor, puanını 10 yaparken beşinci yenilgisini alan Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Dia Saba kafa vuruşunu yaparken kaleci Onurcan Piri topu çıkardı.

Erdoğan Yeşilyurt direğe takıldı

23. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşu direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

34. dakikada Sivasspor'da Dia Saba'nın ceza sahasına girerken sağ çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

34. dakikada Riad Bajic'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Hayrullah Bilazer'in vuruşu savunmadan döndü.

GOL | 35. dakikada Giresunspor tehlikesi sonrası atağa çıkan Sivasspor'da Dia Saba'nın savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustapha Yatabare, yaptığı plase ile takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.

Sivasspor, ikinci gole yaklaştı

39. dakikada Clinton N'jie'nin sağ kanattan ceza sahasına girip yaptığı ortada ön direkte Mustapha Yatabare'nin dokunuşunu kaleci Onurcan Piri çıkardı.

GOL | 45. dakikada Sivasspor'da Dia Saba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak mesafeden içeri ortaladığı topa kimse dokunmadı ve ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı da Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

81. dakikada Giresunspor'da Brandley Kuwas'ın şutu üstten dışarı gitti.

Hakan Arslan'dan müthiş gol!

GOL | 89. dakikada Sivasspor'da Dia Saba'nın klas pasında topla buluşan Hakan Arslan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla müthiş bir gole imza attı: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Sivasspor, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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Sivasspor - Giresunspor 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Erdoğan, NJie, Dia Saba, Yatabare

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Savicevic, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic.