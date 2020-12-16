ÖZET | Sivasspor - Giresunspor maç sonucu: 1 - 0
Avrupa defterini kapatan ve gözünü lig ile kupaya çeviren Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Giresunspor'u son anlarda Kayode'nin attığı golle 1-0 yendi ve bir üst tura yükseldi. Ligde evinde oynadığı maçları kazanamayan sıkıntı yaşayan Sivasspor, yine zorlanmasına rağmen tur atlamayı başardı
UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve gözünü Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Sivasspor , 5. tur maçında Giresunspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Son 9 resmi maçta galibiyet yüzü görmeyen Sivasspor, kötü gidişatı Giresun karşısında son verdi.
Bu sezon evinde lig maçı kazanamayan Yiğido, TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren rakibini son anlarda Kayode'nin golüyle 1-0 yendi
Kayode böylece bu sezon resmi maçlarda 5.golünü kaydetti ve takımın en golcü oyuncusu oldu