ÖZET | Sivasspor - Giresunspor maç sonucu: 1 - 0

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve gözünü Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Sivasspor , 5. tur maçında Giresunspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Son 9 resmi maçta galibiyet yüzü görmeyen Sivasspor, kötü gidişatı Giresun karşısında son verdi.

Bu sezon evinde lig maçı kazanamayan Yiğido, TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren rakibini son anlarda Kayode'nin golüyle 1-0 yendi

Kayode böylece bu sezon resmi maçlarda 5.golünü kaydetti ve takımın en golcü oyuncusu oldu