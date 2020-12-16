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ÖZET | Sivasspor - Giresunspor maç sonucu: 1 - 0

Avrupa defterini kapatan ve gözünü lig ile kupaya çeviren Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Giresunspor'u son anlarda Kayode'nin attığı golle 1-0 yendi ve bir üst tura yükseldi. Ligde evinde oynadığı maçları kazanamayan sıkıntı yaşayan Sivasspor, yine zorlanmasına rağmen tur atlamayı başardı

16 Aralık 2020, Çarşamba 17:28 Son Güncelleme:
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ÖZET | Sivasspor - Giresunspor maç sonucu: 1 - 0

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve gözünü Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Sivasspor , 5. tur maçında Giresunspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Son 9 resmi maçta galibiyet yüzü görmeyen Sivasspor, kötü gidişatı Giresun karşısında son verdi.

Bu sezon evinde lig maçı kazanamayan Yiğido, TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren rakibini son anlarda Kayode'nin golüyle 1-0 yendi

Kayode böylece bu sezon resmi maçlarda 5.golünü kaydetti ve takımın en golcü oyuncusu oldu

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