ÖZET | Sivasspor-Giresunspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'de 12. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. İki takımda da birer oyuncu kırmızı kart gördü.

Son olarak 7. haftada Karagümrük'ü mağlup eden Sivasspor kazanamama serisini 5 maça çıkarttı. Yiğidolar 12 haftada toplamda 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sivasspor 13 puanla 14. sıradaki yerini korudu.

Giresunspor ise 12. haftası geride kalan Süper Lig'de 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi ise 10 puanla 17. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar...

2. dakika | Demir Grup Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Dimitrios Goutas tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

13. dakika | Pedro Henrique rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

22. dakika | Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Aziz Behich ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

31. dakika | GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Souleymane Doukara tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

84. dakikada | Uğur Çiftçi yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. Sivasspor kalan dakikaları 10 kişi oynayacak.

88. dakikada | Giresunspor'da Traore, Gradel'e yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. İki takımda böylelikle 10 kişi kaldı.

90+1. dakika | Balde topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Sivasspor - Giresunspor 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Fayçal, Hakan, Gradel, Kayode, Pedro, Yatabare

Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Diarra, Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Serginho, Diabate, Doukar