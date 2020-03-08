Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Sivasspor’un golleri 7. dakikada Hakan Arslan ve 59. dakikada Emre Kılınç’tan gelirken Galatasaray’ın gollerini de 14. dakikada Falcao ve 37. dakikada Feghouli attı.

Bu sezon evindeki yenilmezlik serisini sürdüren Sivasspor ile 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, puanlarını 49’a yükselttiler.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Sivasspor, gole yaklaştı. Sol çaprazdan Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta içeri yapılan ortaya Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

6. dakikada Sivasspor, yine sol kanattan etkili geldi. Mert Hakan'ın sol çaprazdan ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Muslera çıkardı ve top kornere gitti.

GOL | 7. dakikada Sivasspor yine sol kanattan etkili geldi. Uğur Çiftçi'nin ortasında Appindangoye kafayı vuramadı. Uzaklaştırılan topu yine sol kanattan içeri çeviren Sivasspor'da Hakan Arslan, altı pas üzerinden yaptığı vuruşla öne geçmeyi başardı: 1-0.

Hakan Arslan'ın 7. dakikadaki golü, Galatasaray'ın bu sezon en erken yediği gol oldu.

GOL | 14. dakikada Galatasaray, Falcao ile skoru eşitledi. Ömer Bayram, sağ çaprazdan serbest vuruşta topu arka direğe ortaladı ve arka direkte topla buluşan Feghouli'nin dokunarak Falcao'ya bıraktığı topu, Kolombiyalı yıldız ağlara gönderdi.

SARI KART | 18. dakikada hakemin işaretinden önce serbest vuruşu kullanan Jean Michael Seri, sarı kart gördü.

SARI KART | 19. dakikada Sivasspor'da savunma arkasına atılan topu elle kontrol ederek Muslera'dan sıyrılan Fernando, sarı kart gördü.

27. dakikada Galatasaray, sol kanattan Saracchi ile geldi. Çaprazdan ceza sahasına giren Uruguaylı oyuncunun vuruşu Samassa'da kaldı.

28. dakikada Galatasaray, gole çok yaklaştı. Falcao'nun savunma arkasına attığı topta Onyekuru, bomboş durumdaki Feghouli'ye çok şık şekilde çıkardı. Cezayirli oyuncunun karşı karşıya çaprazdan yaptığı vuruşu Samassa çıkarmayı başardı.

29. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Marcao'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

32. dakikada Galatasaray'da Feghouli, bu kez ceza sahası dışından şansını denedi. Uzaktan yaptığı etkili vuruşu yine Samassa çıkardı.

GOL | 37. dakikada Ryan Donk'un sağ kanattan yaptığı ortada Falcao, topu Feghouli'ye indirdi Cezayirli oyuncunun sol ayağıyla yaptığı net vuruş, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

44. dakikada Galatasaray, bir kez daha çok etkili geldi. Sağ kanattan paslarla savunma arkasına Feghouli'yi hareketlendiren Galatasaray'da Cezayirli oyuncunun Falcao'ya çevirdiği topta Sivasspor savunması araya girdi. Sivas savunmasında çizgi üzerinde Uğur Çiftçi topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelede ikinci yarı başladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 50. dakikada Sivasspor'da Yasin Öztekin'in yerine Emre Kılınç oyuna girdi.

53. dakikada Galatasaray'da Falcao, orta alanda rakibinden topu kurtarıp ceza sahasına yaklaştı. Topu Onyekuru'ya bıraksa da Appindangoye, Nijeryalı oyuncuya şans vermedi.

53. dakikada bu kez Sivasspor, sağ kanattan geldi. Mert Hakan'ın ortasında Yatabare'yi geçen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

PENALTI | 56. dakikada Seri'nin Fernando'ya yaptığı müdahale sonucunda Sivasspor penaltı kazandı.

GOL | 59. dakikada Emre Kılınç'ın penaltısını kaleci Muslera çıkarsa da dönen topta Emre, topu ağlara göndermeyi başardı.

69. dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Onyekuru, kaleciyle karşı karşıya kalsa da istediği gibi rakibinden kurtulamadı ve top Samassa'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 71. dakikada Sivasspor'da Fernando oyundan çıkarken Arouna Kone oyuna dahil oldu.

74. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram uzak mesafeden şansını denese de Samassa, direk dibinden topu kornere yolladı.

77. dakikada Sivasspor'da Yatabare, sağ kanatta hareketlenen Emre'yi gördü. Emre Kılınç'ın vuruşunu Muslera, kurtarışıyla kornere yolladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Emre Akbaba oyuna dahil oldu.

79. dakikada Saracchi'nin çıkarken kaybettiği top sonrası Sivasspor, tehlikeli bir atak şansı yakaladı. Emre Kılınç ile paslaşan Mert Hakan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan sekerek kornere gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada Galatasaray'da Lemina oyundan çıkarken Adem Büyük oyuna giren isim oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş oyundan çıkarken Claudemir oyuna girdi.

88. dakikada Galatasaray, tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Feghouli'nin sağdan yaptığı ortaya Falcao, altı pas içinde yetişemedi.

90+1. dakikada Sivasspor'da Goiano'nun içeri çevirdiği topu Muslera çıkarırken dönen topu önünde bulan Claudemir'in vuruşu da yine Muslera'da kaldı.

SARI KART | 90+7. dakikada Galatasaray'da Saracchi, Emre Kılınç'a yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig | Demir Grup Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Fernando (Dk. 71 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Claudemir), Yasin Öztekin (Dk. 50 Emre Kılınç), Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina (Dk. 82 Adem Büyük), Seri, Ömer Bayram (Dk. 77 Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru, Falcao

Goller: Dk. 7 Hakan Arslan, Dk. 59 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Falcao, Dk. 37 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 18 Seri, Dk. 90 7 Saracchi (Galatasaray), Dk. 19 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olan Galatasaray’da son maça göre ilk 11’de tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda Gençlerbirliği maçının ilk 11’inde yer alan Taylan Antalyalı, Sivasspor karşılaşmasında yedek soyundu.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine orta sahada Mario Lemina’ya görev verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao’dan oluşan 11 ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Galatasaray’da yabancı kontenjanı dolayısıyla Florin Andone ve Jesse Sekidika, 21 kişilik kadroda yer almadı.

- Üç futbolcu ceza sınırında

Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Sivasspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

- Sivasspor’da Emre Kılınç sürprizi

Ev sahibi Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-0 yendiği maçın 11’ine göre tek değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ankara deplasmanında ilk 11’de forma giyen Emre Kılınç’ın yerine Galatasaray karşısında Yasin Öztekin’i sahaya sürdü.

Sivasspor; Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin ve Mustapha Yatabare 11’iyle sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlılarda Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Barış Yardımcı, Paul Papp, Isaac Cofie, Armin Derlek, Emre Kılınç, Claudemir ve Arouna Kone yedek kulübesinde yer aldı.

- Sivasspor’da eksikler ve kart cezası sınırındakiler

Sivasspor’da orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, savunma oyuncuları Samba Camara ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlılarda kaleci Samassa, defans oyuncusu Appindangoye, orta saha oyuncuları Fernando ve Hakan Arslan, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

- Sivasspor iç sahada yenilgi yüzü görmedi

Sivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

İç sahadaki 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019’da Beşiktaş’a 2-1 yenilmişti.

- İdlib şehitleri unutulmadı

Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki kritik mücadelede tribünlerin tamamı doldu.

Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı’nda Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu.

Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Vatana Can Feda" koreografisi oluşturdu.

Sivasspor sahaya "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun", Galatasaray ise "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" pankartıyla çıktı.