(ÖZET) Sivasspor - Galatasaray maç sonucu: 1-0

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün yönettiği 90 dakikayı 1-0 geride tamamlayan Galatasaray 'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. 23 puanla 8. sırada kalan Aslan, lider Trabzonspor 'un 17 puan gerisinde haftayı kapattı.





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80'de Faysal Fajr'in golüyle zorlu maçı kazanan ve üst üste 3. galibiyetini alan Yiğidolar ise 22 puanla 10. sıraya yerleşti.

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Sivasspor 'un attığı gol pozisyonunda ciddi bir sakatlık yaşadı. Luyindama'yla çarpışan ve oyundan sedye ile alınan Uruguaylı kalecinin durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Henrique ayağının dışı ile vurdu, top yandan auta çıktı.

12' Sivasspor atağında sağdan Henrique, Kerem ile paslaşarak ceza alanına girdi, vuruşunda top yandan auta çıktı.

31' Cicaldau'nun pasında Kerem'in ceza alanı dışından plase vuruşunda kaleci Ali Şaşal köşeye giden topa sahip oldu.

33' Orta alandan aldığı topla iyi dönen Gradel ceza alanına yaklaştı, yerden vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

35' van Aanholt'un pasında Kerem soldan ceza alanına kadar girdi, yerden içeriye kestiği topa kaleci Ali Şaşal sahip oldu.

52' Ziya'nın pasında hareketlenen Gradel ceza alanına girerken yerden vurdu, ancak kaleyi bulmayan top yandan auta gitti.

56' Soldan Van Aanholt'un pasında Diagne çaprazda kontrol etti. Yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal, topu kontrol etti.

72' Ceza alanı dışından Halil Dervişoğlu'nun şutu yandan auta gitti.

73' Sivasspor atağında soldan ceza alanına giren Kerem köşeye vuruş yaptı, kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.

76' Sağdan Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Erdoğan sert vurdu, Muslera köşeden kornere çeldi.

GOL | 80' Luyindama ile kaleci Muslera aynı hava topuna müdahale etmek istedi. Seken top boşta kaldı. Takip eden Yatabare, geriden gelen Fajr'ın önüne bıraktı. Onun plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

83' Gol pozisyonu sırasında sakatlık geçiren ve kenara sedyeyle alınan Muslera yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.

Karşılaşma ev sahibi Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kerem Ersoy (xx), Samet Çiçek (xx)

SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Ahmet (xx), Goutas (xxx), Camara (xxx), Ziya (xxx), Henrique (x) (Dk. 58 Erdoğan xx), Fajr (xxx), (Dk. 90 Özkan) Cofie (xx), Gradel (xx), Kerem (xxx) (Dk. 90 Kayode), Yatabare (xxx) (Dk.90 Hakan)

GALATASARAY: Muslera (xx) (Dk. 83 İsmail) - Yedlin (xx), Nelsson (xx), Luyindama (xx), Van Aanholt (xx) (Dk. 79 Ömer Bayram x), Feghouli (xx) (Dk. 68 Emre Kılınç xx), Taylan (xx), Berkan (xx) (Dk. 68 Halil x), Kerem (xx), Cicaldau (xx), Diagne (x) (Dk. 79 Mohamed x)

GOL: Dk. 80 Faycal Fajr (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Fajr, Goutas, Ali Şaşal, Gradel, Ahmet (Demir Grup Sivaspor), Cicaldau, Luyindama, Yedlin (Galatasaray)