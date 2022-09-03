(ÖZET) Sivasspor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-0

Sivasspor , Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Ligde henüz kazanamayan Yiğidolar, 3 puan hasretine İstanbul ekibi karşısında da son veremedi. Yasin Kol'un yönettiği ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Sivasspor, 3 puana yükseldi. Karagümrük ise puanını 4'e çıkardı.

Gaziantep FK, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'le berabere kalan, Adana Demirspor ile Beşiktaş 'a kaybeden Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 6. haftada konuk edeceği İstabunspor karşısında galibiyet hasretine nokta koymaya çalışacak.

Alanyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Ankaragücü'nü 4-1'le geçerek moral depolayan, Sivas deplasmanından ise 1 puanla dönen Pirlo'lu Gümrük ise önümüzdeki hafta Giresunspor'u ağırlayacak, iç sahada 2 maçlık seri yakalamaya çalışacak.

Maça ilgi gösterilmedi

Sivasspor’un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı tribünde az sayıda Kırmızı-Beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

10. dakikada James'in kafa pasında sağdan Njie ceza alanına girdi, uygun durumdaki Hakan'a aktarmak istediği top yandan auta gitti.

14. dakikada ceza alanında Caner'in pasında Diagne yerden uzak köşeye gönderdi, arka direkte Colley dokunamadı.

21. dakikada Goutas'ın uzun pasında Njie savunma arkasına sarkıp kaleci ile karşı karşıya kaldı. Üzerinden aşırtmak istediği topu kaleci Viviano kornere çeldi.

22. dakikada Diagne'nin topuk pasında soldan Borini ceza alnına girdi, yerden plase vuruşunda top yandan auta gitti.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

62. dakikada Dia Saba'nın ara pasında sağdan Njie ceza alanına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Viviano kornere çeldi.

64. dakikada orta alandan Borini sürüklediği topu ceza alanına girerken Jimmy Durmaz ile buluşturdu, onun vuruşu savunmadan sekip kornere çıktı.

69. dakikada ceza alanı dışından Colley'in şutunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde hakem Yasin Kol Borini'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı üzerine pozisyon tekrar izlendi ve penaltı kararı iptal edildi.

89. dakikada Sivasspor'da Uğur, Borini'yi arkadan çekince ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada ceza alanı dışından Shukurov'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal elinden sektirdi, direğe çarpan top oyun alanına döndü.

90+5. dakikada Saba'nın pasında sağ kanattan ceza alanın yaklaşan Keita vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı. 3 puana yükselen Sivasspor 5. maçında da galip gelemedi. Karagümrük ise puanını 4'e çıkardı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Njie (Dk.64 Angielski), Hakan (Dk.55 Ulvestad), Keita, Gradel (Dk.90 Ziya), Charisis (Dk.46 Saba), James (Dk.55 Yatabare)

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Rayyan, Dresevic, Caner, Colley (Dk.75 Kerim), Shukurov, Ozdoev, Borini, Jimmy Durmaz (Dk.65 Münir Levent), Diagne (Dk.87 Kazım Kazım)

KIRMIZI KART: Dk.89 Uğur (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Salih, Borini (Vavacars Fatih Karagümrük)