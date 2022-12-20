ÖZET | Sivasspor - Esenler Erok Spor: 5-2 maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Müsabakasında Sivasspor , Esenler Erok Spor’u ağırladı. Müsabaka Sivasspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla bir üst tura yükseldi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ taraftar yapılan ortayla ceza sahası içerişinde topla buluşan Sabi’a kaleyi hedef aldı, top üstten auta çıktı.
11. dakikada Erdoğan’ın sağ kanattan ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabare kafasıyla dokundu. Top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikadan Uğur’un sol kanattan ortasında altı pas çizgisi üzerindeki Yatabare kafasıyla dokundu, top ağlarla buluştu. 2-0
36. dakikada İdris sol kanatta kazandığı topla ceza sahası içerisine girip sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 2-1
44. dakikada Uğur sol kanattan ceza sahası içerisine sürdüğü topu altı pas çizgisi önündeki Yatabare’ye bıraktı. Yatabare’nin topa dokunması yetti. 3-1
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Yatabare’nin ortasında ceza sahası içerisinde toplu buluşan Erdoğan düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü kaydetti. 4-1
59. dakikada Zahit’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Serhat takımının 2. golünü kaydetti.
79. dakikada ceza sahası içerisinde Cem’in müdahalesiyle Angelski yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Gradel’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-2
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Mehmet Akıncık
D.G. Sivasspor: Muammer, Caner (Charisis dk. 58), Goutas, Robin (Hakan dk. 58), Uğur, Keita (Musa dk. 58), Camara, Erdoğan, Sabi’a (Ulvestad DK. 81) , Gradel, Yatabare (Angielski dk. 76)
Yedekler: Emre Satılmış, Murat, Cofie, Emre Gökay, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Esenler Erok Spor: Bekir, Batuhan, Gökhan, Volkan (Enes dk. 55), Cenk, Yavuz, Muharrem, Mehmet (Berk dk. 46), Zahit (Yiğit dk. 81), Muhammet (Serhat dk. 46), İdris (Kaan dk. 76)
Yedekler: Ege, Fatih
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Yatabare (dk. 11, 25 ve 44), Gradel (dk. 79 pen.) (Sivasspor), İdris (dk. 36) (Esenler Erok Spor)
Sarı kart: Batuhan (Esenler Erok Spor)