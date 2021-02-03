ÖZET | Sivasspor - Erzurumspor maç sonucu: 0-0

Son 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran ve düşme hattından kurtulma çabası veren Erzurumspor, Süper Lig 'in 23. haftasında 4 maçtır galip gelemeyen Sivasspor 'a konuk oldu. İki takım da bu maçtan galibiyet alarak orta sıralara tırmanmak istiyor.

Maçın ilk yarısında ortada bir oyun vardı. Hem ev sahibi Sivasspor hem de Erzurumspor rakip kaleye giderek yol aradı. Ancak mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da oyun aynı şekilde devam etti. Sivasspor, ikinci yarıda rakibine göre biraz daha istekli oynadı ve net pozisyonlar yakaladı ancak bir türlü sonuca çeviremedi. Erzurumspor da ikinci yarıda birkaç net pozisyonda faydalanamadı. Sivasspor - Erzurumspor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Novikovas’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa’nın kafa vuruşunu kaleci Muammer Yıldırım son anda kurtardı.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamadı.

33. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında top ceza sahası içinde Kayode’nin önünde kaldı. Kayode’nin vuruşunda topu kaleci Szumski kontrol etti.

36. dakikada Novikovas’ın sol kanattan ortasında Osman Çelik’in kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

44. dakikada Hakan Arslan’ın ceza sahası içine gönderdiği top, karambolde Yatabare’nin önünde kaldı. Yatabare’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski’de kaldı.

46. dakikada ceza alanı dışından Cofie'nin yerden şutunda köşeye giden topa kaleci Szumski sahip oldu.

55. dakikada sağdan Fayçal'ın ortasında ceza alanında yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada savunmadan uzun atılan topla sol kanattan hareketlenerek ceza alanına giren Ricardo vuruşunu yaptı, kalecinin de temas ettiği top kale direğinden oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada sağdan Boyd'un içeriye çevirdiği topa ceza alanında yakın mesafeden dokunan olmayınca savunma kornere çeldi. Fayçal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kone'nin kafasında top direkten dışarı çıktı.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Bahattin Duran (xx), Erdem Bayık (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xx)- Ahmet (xx), Caner (x) (Dk.32 Ziya xx), Camara (xx), Uğur (xx), Kayode (x) (Dk.46 Cofie x), Hakan (xx), Fayçal (xx), Erdoğan (xx) (Dk.56 Boyd xx), Gradel (x), Yatabare (x)(Dk.80 Kone)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski (xx) - Mehmet Murat (xx), Da Costa (xx), Teikeu (xx), Leo (xx), Cenk Ahmet (xx) (Dk.79 Butko), Omolo (xx), Osman (xx) (Dk.70 Ackah x), Novikovas (xxx) (Dk.69 Emrah xx), Aatif (xx) (Dk.79 Rahman Buğra x), El Kabir (x) (Dk.60 Ricardo x)

SARI KARTLAR: Ziya (Demir Grup Sivasspor) - Mehmet Murat (BB Erzurumspor)