(ÖZET) Sivasspor - Cluj maç sonucu: 3-0

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor , G Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında CFR Cluj'u ağırladı. Temsilcimiz, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Sivasspor'u galibiyete taşıyan goller; 22. ve 73. dakikalarda Mustapha Yatabare ile 65. dakikada Max Gradel'den geldi.

Sivasspor, bu sonuçla 10 puana ulaşarak gruptan çıkmayı garantiledi. Cluj, 7 puanda kalırken Ballkani deplasmanında 1-0 kazanan Slavia Prag da puanını 7'ye çıkardı. Son hafta Sivasspor'a liderlik için beraberlik yeteceği gibi Slavia Prag'a kaybetmeleri durumunda da Cluj'un Ballkani'yi mağlup etmesiyle temsilcimiz, lider olarak gruptan çıkabilecek.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Cluj'da ceza sahası içi sağ çizgide topla buluşan Rangelo Janga'nın içeri çevirdiği topa altı pasta takım arkadaşı yetişemedi.

5. dakikada Sivasspor'da Mustapha Yatabare'nin ceza sahası içinde indirdiği top sonrası kontrolünün ardından rakibinden kurtulan Dia Saba'nın vuruşunda top, Simone Scuffet'te kaldı.

16. dakikada Sivasspor'un Cluj ceza sahası ön çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Dia Saba'nın şutu üst direğe de temas ederek auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan etkili gelen Sivasspor'da Dia Saba'nın pası sonrası Mustapha Yatabare'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşu yine kaleci Simone Scuffet çıkarırken ceza sahası dışına açılan topta Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

GOL | 22. dakikada Sivasspor'da Dia Saba'nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte Hakan Arslan topu kafasıyla arka direğe doğru yollarken altı pasta Mustapha Yatabare, yaptığı vuruşla Sivasspor'u öne geçirmeyi başardı: 1-0.

29. dakikada Cluj'da Roger, sol kanattan taşıdığı topu içeri çevirirken Rangelo Janga'nın vuruşunu yakın direkte Ali Şaşal Vural çıkardı.

35. dakikada Cluj'da Cristian Manea'nın uzaktan şutu, üstten auta gitti.

36. dakikada Cluj'da Camora'nın sol kanattan ortasına Rangelo Janga'nın vuruşu dışarı gitti.

44. dakikada Sivasspor'un rakibi çıkarken kaptığı top sonrası ceza sahasına yaklaşan ve rakip ceza sahasının ön çizgisinden Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşu yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 65. dakikada Sivasspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu kullanan Max Gradel, savunmaya çarpıp ağlara giden top sonucunda takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağladı: 2-0.

71. dakikasında savunma Mustapha Yatabare'nin kafayla dokunduğu top sonrası savunma arkasına sarkan Max Gradel, karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırtmak isterken top, üstten dışarı çıktı.

GOL | 73. dakikada Sivasspor'da Dia Saba'nın vuruşunu kaleci Simone Scuffet çıkarırken dönen topta Mustapha Yatabare, topu ağlara göndermeyi başardı: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Sivasspor, mücadeleden 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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STAT: Sivas 4 Eylül

HAKEMLER: Rohit Saggi, Geir-Oskar Isaksen, Morten Jensen

SİVASSPOR: Ali Şaşal - Murat, Goutas, Caner, Uğur (Dk.46 Gradel), Keita (Dk.81 Ulvestad), Hakan, Erdoğan (Dk.89 Ziya), N'jie, Dia Saba (Dk.89 Robin), Yatabare (Dk.81 Angielski)

CFR CLUJ: Scuffet - Manea, Kolinger (Dk.46 Burca), Matias (Dk.85 Bordelanu), Camora, Deac (Dk. 70 Petrilla), Boateng (Dk.78 Hoban), Muhar, Cvek (Dk.70 Braun), Roger, Janga

GOLLER: Dk.22, Dk.73 Yatabare, Dk.64 Gradel (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Erdoğan, Angielski (Sivasspor) - Kolinger (CFR Cluj)