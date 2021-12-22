(ÖZET) Sivasspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 18. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Sivasspor'un golünü Yatabare atarken Çaykur Rizespor'un golünü Pohjanpalo attı. Rize'de 53. dakikada Alper Potuk kırmızı kart gördü.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada defanstan dönen topla buluşan Fajr şutunu çekti, top yandan auta çıktı

17. dakikada Gradel’ın şutunda kaleci Tarık topu çeldi. Dönen topa Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

28. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kaleyi bulmadı.

40. dakikada Erdoğan ceza sahası sağ çaprazından şutunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

53. dakikada Çaykur Rizespor'da Alper Potuk, orta alanda Fajr'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyundan atıldı.

57. dakikada konuk ekip Rize etkili geldi. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Boldrin ortayı yaptı, ceza sahası içinde Holmen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

69. dakikada bu sefer Sivasspor gole çok yaklaştı. Okechukwu'nun orta alandan gönderdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Yatabare, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı fakat top yandan auta çıktı.

3 dakikada iki gol!

71. dakikada Sivasspor 1-0öne geçti. Orta alandan gönderine uzun top sonrasında savunmadan seken topu önünde bulan Cofie, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı fakat top savunmadan döndü. Daha sonra Goutas'tan seken topa Yatabare vurdu, top bir kez daha savunmadan döndü. Ardından topu yeniden önünde bulan Yatabare bir kez daha vurdu, savunmadan da seken top ağlara gitti.

74. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Boldrin, topu kale sahasına çevirdi. Arka direkte boş durumda olan Pohjanpalo vuruşunu yaptı, kaleci Ali Şaşal topu çıkardı fakat daha sonra yapılan 'VAR' incelemesinin ardından topun çizgiyi geçtiği tespit edildi: 1-1.

Rize gole çok yaklaştı!

87. dakikada Yasin Pehlivan yaklaşık 25 metreden kaleyi karşıdan gören bir noktada önünde seken topa sağ ayağıyla çok sert vurdu, kaleci Ali Şaşal topu son anda kornere çeldi.

90+5. dakikada Çaykur Rizespor'da Baiano ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitirios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Hakan Arslan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim Ay, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Umar, Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo