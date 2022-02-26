(ÖZET) Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu: 2-3

3 maçlık galibiyet hasretine Altay karşısında son veren Beşiktaş , Süper Lig 'in 27. haftasında Sivasspor 'a konuk oldu. Siyah-Beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Önder Karaveli yönetimindeki Kara Kartal puanını 44'e yükseltirken, bu sezon İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise 34 puanda kaldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. ve 73.(Penaltı) dakikalarda Batshuayi ve 43. dakikada Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise 26. dakikada Yatabare ve 85. dakikada penaltıdan Faycal Fajr attı.

Isınmada sakatlık

Beşiktaş'ta ısınma sırasında boynundan sakatlanan Domagoj Vida yerine Francisco Montero ilk 11'de maça başladı. Tecrübeli savunma oyuncusunun boyun spazmı nedeniyle sahada yer alamadığı öğrenildi.

Maçtan dakikalar

2'| Beşiktaş'ta sağ kanatta topu alan Michy Batshuayi, pasını Rosier'e gönderdi. Rosier'in ortasında top ters taraftan taca çıktı.

9'| Sivasspor'da savunma arkasına sarkan Yatabare, sol çaprazdan şutunu gönderdi. Kaleci Ersin topu kontrol etmeyi başardı.

Beşiktaş hızlı başladı

GOL | 12. dakikada Beşiktaş, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal son çizgiye inip ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Alex Teixeira yanındaki Michy Batshuayi'ye pasını verdi. Batshuayi ise şutunda topu ağlara gönderdi.

15'| Sol kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası içerisine ortasını yaptı Beşiktaş savunmasında Montero topu karşıladı. Dönen topa Isaac Cofie gelişine vurdu, top az farkla auta çıktı.

19'| Beşiktaş'ta Welinton savunma arkasına sarkan Alex Teixeira'ya uzun bir pas gönderdi, kaleci Muammer kalesini terk ederek topu karşıladı.

Sivasspor etkili geldi

23'| Sol kanattan yüklenen Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını gönderdi. Hakan Arslan'ın'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Maça denge geldi

GOL | Sivasspor'da Yatabare 26. dakikada bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi. Sağ kanattan topu alan Faycal Fajr ceza sahasına ortaladı herkesi aşan top Uğur Çiftçi'ye geldi. Uğur Çiftçi'nin tekrardan ortaya çevirdiği topta Mustapha Yatabare kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.

Direkten döndü

35'| Beşiktaş'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

Ghezzal sahnede

GOL | Mücadelenin 43. dakikasında Beşiktaş Ghezzal'ın golü ile yeniden öne geçti. Sol kanattan topu alan Umut Meraş içeriye doğru iyi ortaladı, ceza sahası içinde Rachid Ghezzal çok iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-1'lük üstünlüğü ile geçildi.

48'| Sivasspor'da sol kanattan içeriye doğru çevrilen topta Faycal Fajr gelişine vurmak istedi. Top savunmadan döndü.

52'| Sağ taç çizgisine yakın bölgeden Pedro Henrique, içeriye uzun bir top gönderdi. Top doğrudan auta çıktı.

61'| Sivasspor'da Faycal Fajr'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleye yöneldi, top az farkla üstten auta çıktı.

62'| Sivasspor'un sağdan kazandığı köşe vuruşunda Faycal Fajr içeriye ortaladı. Topa yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

67'| Sol kanattan topu alan Uğur Çiftçi ceza sahası içindeki Mustapha Yatabare'ye gönderdi, Yatabare'nin şutunda top üstten auta gitti.

Beşiktaş penaltı kazandı

GOL | Sivasspor'un çıkarken kaptırdığı topta Güven Yalçın ceza sahası içerisine yöneldi. Güven Yalçın, ceza sahası içerisinde Hakan Arslan'dan'dan sıyrılmak isterken, topun Sivassporlu futbolcunun eline çarptığı itirazında bulundu. Hakem Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi. Topun başına Batshuayi geçti. 73. dakikada Beşiktaş penaltıdan Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti.

79'| Beşiktaş ceza sahasına yakın bir bölgede kazandığı serbest vuruşta Rachid Ghezzal doğrudan kaleye gönderdi, top direğe çarpıp auta çıktı.

Sivasspor penaltı kazandı

GOL | Karşılaşmada bu sefer Sivasspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Faycal Fajr topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi.

90+7'| Sağ kanattan topu alan Dimitrios Goutas ceza sahasına doğru ortaladı, ceza sahası içinde Konate yükseldi ve uzak köşeye doğru kafa vuruşunu yaptı ama kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.

87'| Sol tarafta Güven Yalçın'dan pası alan Michy Batshuayi yerden kaleye sert bir vuruş yaptı kaleci Muammer topu kornere çeldi.

MAÇ SONUCU | Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Sivasspor - Beşiktaş 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan Karaman, Batshuayi