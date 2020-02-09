ÖZET | Sivasspor-Başakşehir maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 21. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Maçtan dakiakalr şöyle;

2. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı.

32. dakikada Elia'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

66. dakikada Medipol Başakşehir, Demba Ba ile öne geçti! Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderdi. Bu noktada topla buluşan Edin Visca gelişine yerden şansını denedi. Savunmadan seken top altıpas sol çaprazında Demba Ba'nın önüne düştü. Golcü oyuncu tek vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

80. dakikada Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare ile beraberliği yakaladı! Sağ kanatta topla buluşan Paul Papp ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Mustapha Yatabare kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.