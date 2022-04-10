(ÖZET) Sivasspor - Başakşehir maç sonucu: 0-2
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Sivasspor'u Goutas'ın kendi kalesine ve Deniz Türüç'ün attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir puanını 53'e çıkarırken, Sivasspor ise 41 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk etti.
3. dakikada Başakşehir, Goutas'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
14. dakikada Deniz’in şutunda Ali Şaşal, topu kontrol etmeyi başardı.
16. dakikada Hakan, topa kafası ile dokundu ancak top kaleci Volkan’da kaldı.
24. dakikada Erdoğan, sert bir şutla kaleyi hedef aldı ve Volkan topu çıkartmayı başardı.
28. dakikada Bşakşehir'de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.
35. dakikada Uğur'un şutunda top yandan auta gitti.
38. dakikada Sivaspor'da Uğur Çiftçi sarı kart gördü.
İlk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
54. dakikada Başakşehir'de Junior Caiçara sarı kart gördü.
60. dakikada Başakşehir, Deniz Türüç'ün attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
66. dakikafa Sivasspor'da Ahmet Oğuz sarı kart gördü.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 53'e çıkarırken, Sivasspor ise 41 puanda kaldı.