(ÖZET) Sivasspor - Ballkani maç sonucu: 3-4

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında Sivasspor , sahasında Ballkani'yi konuk etti. Ballkani, 90+4. dakikada bulduğu golle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Sivasspor, 3-1'den geri gelerek 90+1'de 3-3'ü yakalasa da 90+4'te Ballkani'nin attığı gol sonucu belirledi.

Ballkani'yi galibiyete taşıyan goller 20. dakikada Armend Thaqi, 31. dakikada Arber Potoku, 66. dakikada Meriton Korenica ve 90+4. dakikada Ermal Krasniqi'den geldi. Sivasspor'un gollerini ise 1. dakikanın içinde Fredrik Ulvestad, 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 90+1. dakikada Mustapha Yatabare attı.

Gruptaki üçüncü maçında ilk yenilgisini alan Sivasspor, 4 puanda kalırken ilk galibiyetini alan Ballkani de puanını 4 yapmış oldu.

Maçtan dakikalar

GOL | Henüz ilk dakikanın içinde Sivasspor, 37. saniyede golü buldu. Dia Saba'nın sağ çizgide şık hareketler sonrası içeri çevirdiği topta Fredrik Ulvestad'ın yaptığı vuruş, ağlara gitti: 1-0.





12. dakikada Meriton Korenica'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural çıkardı.

13. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Qendrim Zyba'nın arka direkteki kafa vuruşu auta gitti.

GOL | 20. dakikada Sivasspor'un çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Ballkani'nin kaptanı Armend Thaqi, uzaktan çok şık bir vuruşla Ballkani'ye beraberliği getirdi: 1-1.

24. dakikada Ballkani'de Emir Krasniqi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

25. dakikada Ballkani, yine etkili geldi. Sol kanattan içeri çevirilen topta Arber Potoku'nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çıkardı.

GOL | 31. dakikada Ballkani'nin sol kanattan geliştirdiği atakta içeri çevrilen topa yakın mesafeden Arber Potoku'nun vuruşu, Ali Şaşal Vural'ın çabasına rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

45. dakikada Uğur Çiftçi'nin sağ kapattan yaptığı ortada Mustapha Yatabare'nin kafa vuruşu auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ballkani'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Ballkani'de Meriton Korenica'nın ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı vuruş, Sivasspor savunmasına da çarparak kornere gitti.

50. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu auta gitti.

52. dakikada Robin Yalçın'ın sağ çaprazdan ortasında Mustapha Yatabare'nin etkili kafa vuruşunu kaleci Stivi Frasheri çıkardı.

59. dakikada ceza sahası önünde iyi paslaşan Sivasspor'da Fredrik Ulvestad'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşu Stivi Frasheri'de kaldı.

60. dakikada bu kez Ballkani, hızlı çıktı. Sol çaprazda topla buluşan Ermal Krasniqi'nin ceza sahası içinden vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Yatabare direğe takıldı

62. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşunu yapan Mustapha Yatabare'nin topu direkten döndü.

64. dakikada Sivasspor, yine Mustapha Yatabare ile tehlike yarattı. Yine sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında Mustapha Yatabare'nin vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

GOL | 66. dakikada sol kanattan sağ kanada kısa paslarla hücumun yönünü değiştiren Ballkani'de Armend Thaqi ile duvar pasına giren Meriton Korenica'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-3.

GOL | 75. dakikada Sivasspor'da Dia Saba'nın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşu, temsilcimizin farkı 1'e indirmesini sağladı: 2-3.

81. dakikada Ballkani'de sol kanattan ceza sahası içine giren Arber Potoku'nun vuruşu Ali Şaşal Vural'dan sekerken dönen topu Sivasspor savunması kornere yolladı.

81. dakikada Ballkani, sol kanattan korneri kullanırken yapılan ortada kaleye giden topu Ali Şaşal Vural çıkarırken dönen topta uygun pozisyonda Qendrim Zyba'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

88. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yaptığı ortada Clinton Njie'nin arka direkteki vuruşunu Stivi Frasheri çıkardı.

Frasheri'yi geçemedik

88. dakikada Sivasspor'da sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Robin Yalçın'ın kontrolü sonrası yaptığı sert vuruşu yine kaleci Sviti Frasheri çıkardı.

GOL | 90+1. dakikada Sivasspor'da Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşu son olarak Mustapha Yatabare'ye çarparak ağlara gitti: 3-3.

GOL | 90+4. dakikada Ballkani'de Albin Berisha'nın içeri çevirdiği topta Murat Paluli'nin ters vuruşunu Ali Şaşal vurak çıkarırken dönen topta Ermal Krasniqi, konuk ekibi öne geçiren isim oldu: 3-4.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Ballkani, Sivasspor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

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Sivasspor - Ballkani ilk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Dia Saba, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Robin Yalçın, Clinton Njie, Karol Angielski, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Ballkani: Stivi Frasheri, Armend Thaqi, Egzon Sinani, Bajram Jashanica, Arber Potoku, Lumbardh Dellova, Lindon Emerllahu, Qendrim Zyba, Meriton Korenica, Ermal Krasniqi, Albion Rrahmani

Yedekler: Dashnor Balaj, Damir Ljuljanovic, Dejan Zarubica, Leonard Shala, Albin Kapra, Veton Tusha, Edi Maksutaj, Albin Berisha, Lucas