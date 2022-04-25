(ÖZET) Sivasspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor , sahasında Alanyaspor 'u konuk etti.
15. dakikada Emre’nin ceza sahası içerisindeki şutu savunmadan döndü. Dönen topu Novais sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Kaleci Yusuf topu kontrol etmeyi başardı.
33. dakikada Fer’in kale yayı üzerinden sert şutunda Kaleci Muammer topa hakim oldu.
40. dakikada Gradel sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleyi hedef aldı. Yusuf topa hakim olmayı başardı.
44. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisinde ki pasında Gradel kaleyi hedef aldı. Top üstten dışarı çıktı.
İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
52. dakikada Sivasspor, Fajr'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, Galatasaray 'a konuk olurken, Alanyaspor ise lige veda eden Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.