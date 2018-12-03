(ÖZET) Sivas Belediyespor - Trabzonspor maç sonucu 2-2

Ligde son iki maçını kazanan ve iyi bir hava yakalayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Belediye’ye konuk oldu.

Ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir 11’le sahaya çıkan Bordo-Mavililer, zayıf rakibi karşısında hayal kırıklığı yarattı.

Mücadeleye Yeşil-Beyazlı ekip hızlı başlarken, aranılan gol de gecikmedi. Alpay Koçaklı, 9. dakikada attığı harika frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından oyuna ortak olan Fırtına’da ilk yarının son saniyelerinde Majid Hosseini sahneye çıktı.

Hosseini golle döndü

Sakatlığını tamamen atlatan ve iki haftalık aranın ardından formasına kavuşan İranlı stoper şık bir kafa vuruşuyla durumu eşitledi: 1-1.

Trabzonspor ikinci yarıya da golle başladı. 46’da Abdülkadir Parmak ile 2-1’i yakalayan Karadeniz ekibi, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

67. dakikada sol kanattan harika bir şut çıkaran Aykut Emre Yakut, Sivas’a beraberliği getirdi: 2-2.

Mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca tur 18-19- 20 Aralık tarihlerinden birinde Trabzon’da oynanacak rövanşa kaldı.







