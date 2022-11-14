(ÖZET) Sırbistan - Türkiye maç sonucu: 77-76

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda A Milli Basketbol Takımımız, deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Son çeyrekte yakaladığı üstünlüğü koruyamayan ve maçın sonunda kritik şansları değerlendiremeyen 12 Dev Adam, karşılaşmadan 77-76 ile mağlup ayrıldı. Bitime 1:09 kala skor 77-76 iken serbest atış çizgisinden 2'de 0 atan 12 Dev Adam, son hücumu da değerlendiremeyerek kritik bir mağlubiyet aldı.

Scottie Wilbekin, Milli Takımımız adına ürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Onuralp Bitim 18, Kenan Sipahi 11 sayıyla oynadı. Sırbistan'da Marko Guduric, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Dusan Ristic 16, Ognjen Dobric 11 sayıyla maçı tamamladı.

Dünya Kupası şansını yitirdik

Milli Takımımız, ilk turdan getirdiği sonuçlarla 8 maç sonunda 3 galibiyette kalırken Sırbistan ise 8 maç sonunda 5 galibiyete ulaştı. Millilerimizin Sırbistan yenilgisi sonrası Yunanistan da deplasmanda Belçika'yı mağlup edince ilk 3 şansımızı ve bu doğrultuda Dünya Kupası'na katılma şansını kaybettik. İddiasını yitiren Millilerimiz, 24 Şubat'ta Letonya'yı ağırlayacakken 27 Şubat'ta da Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçtan bölümler

Sırbistan, Dusan Ristic'in üç sayılık basketiyle oyuna başladıktan sonra Milli Takımımız, Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla rakibine karşılık verdi ve Kenan'ın orta saha yakınlarından süre biterken bulduğu isabet ile 7:28 kala 4-10 ile üstün taraftık. İlk 5 dakika geçilirken Kenan Sipahi ile bir üç sayılık isabet daha bulan 12 Dev Adam, periyodun ilk yarısını 11-17 ile önde geçti. Sonrasında Marko Guduric ile etkili olan Sırbistan'ın yakaladığı 10-0'lık seri sonucunda 1:28 kala Ognjen Jaramaz'ın üçlüğü ev sahibini 21-17'lik üstünlüğe taşıdı. 3 saniye kala Onuralp Bitim'in kaydettiği isabet ile ilk periyot 24-21 sona erdi.

İlk periyot sonucu: Sırbistan 24-21 Türkiye

İkinci periyotun bitimine 7:26 kala Şehmus Hazer'in basket faul isabeti ile Milli Takımımız, 26-26'lık eşitliği yakaladı. Sonrasında iki takımın da hücumda zorlandığı bölümü iyi geçen Sırbistan, 3:54 kala Vladimir Lucic'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle 32-26'lık üstünlüğü sağladı. 1:55 kala ise Ognjen Jaramaz'ın serbest atış isabetleri sonucunda skor 37-29'a geldi. Kalan bölümde Scottie Wilbekin ve Şehmus Hazer ile bulduğumuz isabetler sonucunda ilk yarı 37-34 sona erdi.

İlk yarı sonucu: Sırbistan 37-34 Türkiye

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünü iyi geçen Millilerimiz, 5:03 kala Onuralp Bitim'in bulduğu isabet ile 43-43'lük eşitliği yakaladı. Bir sonraki hücumda 4:16 kala Onuralp Bitim'in bu kez 3 sayılık basketi, Milli Takımımızı 45-46 ile öne geçirdi. Sonrasında kritik isabetler bulan Sırbistan, 2:28 kala Luka Mitrovic'in basketiyle 54-47 skor avantajını yakaladı. Kalan bölümü Scottie Wilbekin'in sayılarıyla etkili geçen 12 Dev Adam, 18 saniye kala Wilbekin'den gelen serbest atış isabetleriyle çeyreği 54-54 eşitlikle bitirmeyi başardı.

Üçüncü periyot sonucu: Sırbistan 54-54 Türkiye

Son çeyreğe iyi başlayan 12 Dev Adam, 8:55 kala Scottie Wilbekin'in bulduğu üç sayılık isabetle 54-57'lik üstünlüğü yakaladı. Onuralp Bitim ve Scottie Wilbekin ile etkili olan Milliler, 5:33 kala 66-70 ile öndeydi. Fakat sonrasında Dusan Ristic, Marko Guduric ve Ognjen Dobric ile isabetler bulan Sırbistan, 3:26 kala Dobric'in üçlüğü ile 73-70'lik üstünlüğü yakaladı. 3:07 kala Kenan Sipahi'nin üç sayılık isabeti ile skorda 73-73'lük eşitliği sağladık. 2:43 kala Marko Guduric'in turnikesi, Sırbistan'ı 75-73 ile bir kez daha öne geçirirken 1:47 kala Scottie Wilbekin ile bulduğumuz üçlük isabeti Milli Takımımızı 75-76 öne geçirerek Sırbistan'ı molaya götürdü. Son 1:09 kala skor 77-76 Sırbistan lehineyken o ana kadar çizgiden 5 atışında hata yapmayan maçın yıldızı Scottie Wilbekin ile serbest atış çizgisinden 2'de 0 attık. Maç son topa kalırken son hücumda Scottie Wilbekin'in atışı isabetli olmadı ve Millilerimiz, Sırbistan deplasmanında 77-76 mağlup oldu.

Maç sonucu: Sırbistan 77-76 Türkiye

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Milli Takımımızın oyuncularından Melih Mahmutoğlu, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko kariyerinde birlikte çalıştığı koç Zeljko Obradovic ile hasret giderdi.

Karşılaşmanın hava atışı öncesinde Taksim'deki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.