(ÖZET) Sırbistan - İsveç maç sonucu: 4-1

UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te Sırbistan, sahasında İsveç'i konuk etti. 15. dakikada geriye düşen Sırbistan, rakibini iç sahada geriden gelerek 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic; 18, 45+1 ve 48. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken ev sahibi ekibin diğer golü de 70. dakikada Sasa Lukic'ten geldi. İsveç'in tek golünü 15. dakikada Viktor Claesson kaydetti.

10 puana ulaşan Sırbistan, Slovenya deplasmanında kaybeden lider Norveç'i yakaladı. 27 Eylül'de lideri belirleyecek karşılaşmada Norveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecekler. Slovenya'nın kazanması ile İsveç ise 3 puanla son sıraya geriledi.