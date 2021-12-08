(ÖZET) Shakhtar Donetsk-Sheriff maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Sheriff, Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Sezonun flaş takımı olan Moldova ekibi, Ukrayna deplasmanında 1 puanı kapmayı başardı. 42'de Fernando'nun golüyne öne geçen Shakhtar'a 90'da Boban Nikolov ile yanıt veren Sheriff, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

7 puana ulaşan ve grubu 3. sırada bitiren Sheriff, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Shakhtar ise 2 puanla son sırada grubu tamamladı.

D Grubu'nda oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda Inter'i Rodrygo'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Real Madrid / 15 puan

2- Inter / 10 puan

3- Sheriff / 7 puan

4- Shakhtar Donetsk / 2 puan