(ÖZET) Shakhtar Donetsk - Leipzig: 0-4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup etabında sona gelinmiş durumda. F Grubu'nun son hafta maçları kapsamında Skakhtar Donetsk, Leipzig'i konuk etti. Varşova'daki Municipal Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leipzig, 4-0 kazanmayı başardı.
Leipzig'i galibiyete taşıyan golleri; 10. dakikada Christopher Nkunku, 50. dakikada Andre Silva, 62. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada kendi kalesine Valeriy Bondar kaydetti.
Adını son 16 turuna yazdırmak adına kazanması gereken maçı 4-0 kaybeden Shakhtar, 6 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne giderken Leipzig, 12 yaptığı puanıyla ikinci sırayı alarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.