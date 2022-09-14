(ÖZET) Shakhtar Donetsk-Celtic maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'ne harika bir giriş yapmıştı. Turuncular, Alman temsilcisi Leipzig'i 4-1 yenerek gruba 3 puanla başlarken bu akşam da İskoç devi Celtic'le karşı karşıya geldiler.

İskoç ekibi maça erken bulduğu golle başladı. 10'da Artem Bondarenko kendi kalesine attı, Celtic 1-0 öne geçti. 29'da Shakhtar'da Mykhailo Mudryk rakip fileleri sarsıp maça eşitliği getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devrede oyuna Celtic ağırlığını koysa da Ukrayna temsilcisi iyi savundu ve mücadeleden başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Donetsk puanını 4 yaptı, ilk maçta Real Madrid'e diş geçiremeyen Celtic ise puanla tanıştı.