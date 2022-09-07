(ÖZET) Sevilla-Manchester City maç sonucu: 0-4
Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Manchester City, Sevilla deplasmanında gol oldu yağdı. Pep Guardiola'nın ekibi; yeni yıldızları Erling Haaland'ın duble yaptığı maçta İspanyol temsilcisini 4-0 mağlup etti. İngiliz ekibinin diğer iki golü Philip Foden ile Ruben Dias'tan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Sevilla ile Manchester City kozlarını paylaştı. Kupa 1'in favorilerinden İngiliz ekibi, Sevilla'yı deplasmanda rahat geçti.
Sezon başında Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı alarak yılın transferine imza atan Maviler, Norveçli golcünün 2 gol attığı mücadelede İspanyol temsilcisini deplasmanda 4-0 yendi.
Haaland 20'de perdeyi açtı, 58'de Philip Foden skoru 2-0 yaptı, 67'de Haaland bir kez daha sahneye çıktı, uzatma anlarında Ruben Dias skor tabelasını 4-0 olarak sonuçlandırdı.
Mücadelede Galatasaray 'dan, Sevilla'ya transfer olan Marcao sakatlığı nedeniyle görev yapamadı.
Bu skorla City grup etabına 3 puanla başladı. Grubun diğer maçında Borussia Dortmund, temsilcimiz Trabzonspor 'u eleyerek gruplara kalan Kopenhag'ı 3-0 yendi.