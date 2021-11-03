(ÖZET) Sevilla - Lille maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Sevilla ile karşılaşan Lille, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı başaran Lille puanını 5'e yükseltti. Sevilla ise 3 puanda kaldı.

Ev sahibi ekip Sevilla, 15. dakikada Ocampos'un golüyle 1-0 öne geçti. Lille 43. dakikada Jonathan David'in penaltıdan bulduğu gol ile maça dengeyi getirmeyi başardı. İlk yarı 1-1'lik eşitlik ile geçildi. Mücadelenin 2. yarısına ise Lille hızlı başladı. 51. dakikada Zeki Çelik'in direkten dönen şutunu tamamlayan Ikone, takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve Lille 3 puanı kazanan taraf oldu.

Lille'de Milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise oyuna 72. dakikada dahil oldu.

Hastalığı nedeniyle Burak Yılmaz, Sevilla maçının kadrosunda yer almadı.







