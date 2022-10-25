(ÖZET) Sevilla-Kopenhag maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İspanya temsilcisi Sevilla, eski Trabzonsporlu Cornelius'un formasını terlettiği Kopenhag'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazsekn ikinci yarıda Sevilla'nın golleri geldi. 61. dakikada oyuna sonradan giren Faslı golcü Youssef En Nesyri, karşılaşmada Sevilla'yı 1-0 öne geçiren golü attı. İkinci yarının sonlarına kadar bu skor devam ederken 88'de Isco skoru 2-0'a getirdi, Gonzalo Montiel maçtaki son sözü söyledi: 3-0

Bu Skorun ardından Sevilla 5 puana yükselirken Kopenhag 2 puanda kaldı. Sevilla önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Manchester City'ye konuk olacak. Kopenhag ise sahasında Dortmund ile karşılaşacak.



