(ÖZET) Sevilla - Dortmund maç sonucu: 1-4

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Sevilla'da kriz büyüyor. İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki üçüncü maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Deplasman ekibi, mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

İlk yarıda 3 fark

Maça oldukça etkili başlayan Borussia Dortmund, Sevilla deplasmanında 6. dakikada Raphael Guerreiro'nun golüyle öne geçmeyi başardı. İlk yarının son anlarında ise Dortmund; 41. dakikada Jude Bellingham ve 43. dakikada Karim Adeyemi ile farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi Sevilla, 51. dakikada Youssef En-Nesyri ile farkı 2'ye indirse de 75. dakikada Julian Brandt, 4-1 ile maçın skorunu belirledi.

Şampiyonlar Ligi treni de kaçıyor

LaLiga'da sezona çok kötü başlayan Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde de aradığı çıkışı yakalayamadı. İspanyol ekibi, grupta henüz galibiyet alamazken 1 puanda kaldı. Borussia Dortmund ise 3 maç sonunda 2 galibiyete ulaşarak 6 puanla ikinci sırayı aldı.





Lopetegui ile yollar ayrıldı

Sevilla'da teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrılması bir süredir gündemdeydi. İç sahada alınan farklı yenilgi, kararın resmen açıklanmasına neden oldu. Sevilla, vakit kaybetmeden Lopetegui ile yolların ayrıldığını açıkladı.