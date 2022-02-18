(ÖZET) Sevilla-Dinamo Zagreb maç sonucu: 3-1

4'ü UEFA Avrupa Ligi adıyla 2'si de UEFA Kupası adıyla toplamda 6 kez Kupa 2'yi müzesine götüren İspanyol ekibi Sevilla Son 16 Turu Play-Off maçında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırladı.

Mücadele oldukça hızlı başladı. Ev sahibi ekip 13'te kazandığı penaltı atışını tecrübeli yıldızı İvan Rakitic'le gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Bu dakikanın ardından Zagreb beraberlik için baskılarını artırdı ve 41'de aradığı golü Mislav Orsic'le buldu.

44'te Sevilla'da Lucas Ocampos sahneye çıktı ve Zagreb'in gol sevincini 3 dakika içerisinde kursağında bıraktı: 2-1. 45'te ise İspanyol temsilcisinin devre arasında Manchester United'dan kiraladığı Anthony Martial fileleri sarstı, takımlar soyunma odasına 3-1'le gitti.

İkinci devre de Sevilla üstünlüğü ile geçti ancak mücadeleden başka gol sesi çıkmadı. Sevilla taraftarı önünde 3-1'lik skorla kazanırken, gelecek hafta perşembe günü oynanacak rövanş öncesinde büyük avantaj sağladı.