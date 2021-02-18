(ÖZET) Sevilla - Borussia Dortmund maç sonucu: 2-3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu maçında Sevilla ile Borussia Dortmund rövanş öncesi avantajlı skor almak için sahaya çıktı. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçta tam 5 gol çıktı. Henüz 7'de Suso ile öne geçen Sevilla, kalesini gole kapatamadı. 19'da Dahoud'un golüyle eşitliği yakalayan Borussia Dortmund'da sahneye Erling Haaland çıktı. Norveçli yıldız, 27'de takımını öne geçirdi, 43'te farkı 2'ye çıkardı.









Skoru belirleyen gol İse 84'te Sevilla'nın Hollandalı forveti Luuk de Jong'tan geldi. Sevilla ağlarını 3 kez sarsan ve rakibinin 7 maçlık gol yememe serisine son vererek sahadan 3-2 galip ayrılan Edin Terzic'in Borussia Dortmund'u çeyrek final kapısını araladı. Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla ise rövanş öncesi işini mucizelere bıraktı.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 13. maçında 18 gole ulaşan Erling Haaland, tarihi bir başarıya imza attı.

İki takım 9 Mart Salı günü rövanş maçında kozlarını paylaşacak ve çeyrek final biletini kapan takım belirlenecek.