(ÖZET) Sevilla - Barcelona maç sonucu: 0-0

La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında lider Barcelona, Sevilla'ya konuk oldu. Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, Sevilla engelini de aşıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyordu fakat beklenen olmadı. Sevilla, evinde dev rakibine çelme taktı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Lider Barcelona 65 puana yükselirken, Sevilla 52 puanla 3. sırada yer aldı. Real Madrid Pazar günü Real Sociedad'ı deplasmanda yenerse La Liga'nın zirvesinde puanlar eşitlenecek.