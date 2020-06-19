(ÖZET) Sevilla - Barcelona maç sonucu: 0-0
La Liga'nın 30. haftasında lider Barcelona, zirve hattında yer alan Sevilla'ya konuk oldu. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadele 0-0'lıl eşitlikle sona erdi. Real Madrid Pazar günü Real Sociedad'ı deplasmanda yenerse La Liga'nın zirvesinde puanlar eşitlenecek.
La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında lider Barcelona, Sevilla'ya konuk oldu. Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, Sevilla engelini de aşıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyordu fakat beklenen olmadı. Sevilla, evinde dev rakibine çelme taktı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Lider Barcelona 65 puana yükselirken, Sevilla 52 puanla 3. sırada yer aldı. Real Madrid Pazar günü Real Sociedad'ı deplasmanda yenerse La Liga'nın zirvesinde puanlar eşitlenecek.