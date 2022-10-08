(ÖZET) Sevilla - Athletic Bilbao maç sonucu: 1-1

LaLiga'nın 8. haftasında Sevilla, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Yeni hocası Jorge Sampaoli yönetiminde ilk maçına çıkan Sevilla, henüz 4. dakikada öne geçtiği karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Sevilla'nın 4. dakikadaki golünü Oliver Torres atarken Athletic Bilbao, 73. dakikada Mikel Vesga ile beraberliği yakaladı. Konuk ekipte 56. dakikada oyuna giren Ander Herrera, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Sampaoli ile ilk maç

Hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında konuk ettiği Dortmund'a 4-1 mağlup olan Sevilla'da maç sonu teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrılmıştı. İspanyol teknik adamın yerine göreve getirilen Jorge Sampaoli ise Athletic Bilbao karşısında takımının başında ilk maçına çıktı.

İç sahadaki galibiyet hasreti sürüyor

Sevilla, bu maçta aldığı beraberlik ile 8 maç sonunda 6 puana ulaştı. 3 haftalık galibiyet hasreti sona eren Athletic Bilbao ise 17 puana yükselmiş oldu.

Sevilla'nın iç sahadaki galibiyet hasreti devam etti. Bu sezon LaLiga'da Ramon Sanchez Pizjuan'da oynadığı 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde de iç sahada oynadığı Manchester City maçını 4-0, Dortmund maçını 4-1 kaybetmişti.

Marcao sahada

Sevilla'nın yaz transfer döneminde Galatasaray 'dan kadrosuna kattığı Marcao, sakatlık sürecinin ardından yeni hoca Jorge Sampaoli'nin tercihiyle ilk maçına çıktı. Athletic Bilbao karşısında maça ilk 11'de başlayan Marcao, 90 dakika sahada kaldı.