(ÖZET) Senegal-Mısır maç sonucu: 3-1

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Tur maçı nefesleri kesti... Afrika Uluslar Kupası finalinde kozlarını paylaşan Senegal ile Mısır bu kez de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası bileti için kapıştı. İlk maçı Saliou Ciss'in 4. dakikada kendi kalesine attığı golle Mısır 1-0 kazanırken, rövanşta da heyecan fırtınası yaşandı.

Adeta kaderin bir cilvesi gibi bu kez de Mısır'da Hamdi Fathi 4'te kendi ağlarını sarstı ve Senegal 1-0 öne geçti. İlk maçtaki gibi mücadelenin normal süresinden başka gol sesi çıkmadı. Uzatmalara giden dev maçta da eşitlik bozulmayınca aynı Afrika Uluslar Kupası finalindeki gibi karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Finalde penaltılarla Mısır'ı deviren Senegal bir kez daha rakibi yine penaltılarla geçmeyi başardı. Penaltı atışlarını 3-1 kazanan Senegal, Dünya Kupası biletini alırken, Mısır yaklaşık olarak 2 ayda ikinci hayal kırıklığını yaşadı!

Öte yandan Mısır'ın Liverpool'lu yıldızı Mohamed Salah ve Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed ülkesinin penaltı atışlarını kaçırdı.







