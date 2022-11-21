(ÖZET) Senegal-Hollanda maç sonucu: 0-2

Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmada Afrika temsilcisi Senegal, elemelerde Türkiye'nin grubundan zirvede çıkarak Katar biletini kapan Hollanda ile kapıştı. Günün sonucu en çok merak edilen kapışması futbol adına çok şey vaadetti. İlk yarıda karşılıklı atakların olduğu mücadelede bir türlü aranılan gol bulunmadı.

Bilmeniz gereken her şey: Senegal - Hollanda

Al Thumama yıkıldı!

İkinci devrede de hem Hollanda hem de Senegal dengeyi bozmak için rakip kaleye yüklendi. 84'te Portakallar'da Cody Gakpo sahneye çıktı ve Al Thumama Stadyumu'nu yıktı. 90+9'da ise Davy Klaassen ağları havalandırdı, maçın sonucunu belirledi: 0-2. Turuncular ilk maçtan 3 puanla ayrıldı. Mücadelede Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou ile Beşiktaşlı Wout Weghorst forma giyemedi.

Valencia'lı Ekvador da 3 puanla başlamıştı

Hatırlanacağı üzere grubun diğer karşılaşmasında açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın golleriyle Katar'ı 2-0'la geçmiş ve 3 puanla turnuvaya başlamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Wilton Sampoia ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

9' Sarr'ın ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gidiyor.

17' Gakpo'nun sağ kanattan ortasında Blind, Sabaly'nin üzerinden altıpasın solundan kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

53' Gakpo'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Virgil Van Dijk'ın altıpasın hemen önünden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gidiyor.

65' Orta alanda Frenkie De Jong'un kaptırdığı topla başlayan atakta Krepin Diatta, ceza alanı içinde Boulaye Dia'yı topla buluşturuyor. Boulaye Dia, sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak kaleci Andries Noppert yakın direkte topu kornere çelmeyi başarıyor.

GOL!

84' Frankie de Jong ceza alanına ortaladı, Gakpo kafayı vurdu ve Mendy'i avladı. Hollanda 1-0 önde...

90' Maçın sonuna +8 ekleniyor.

GOL!

90+9' Kaleci Mendy'den dönen topu Klaassen tamamlıyor.

Karşılaşma sona erdi.

Senegal-Hollanda ilk 11'ler:

Senegal: Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Diallo, Kouyate, Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta

Hollanda: Noppert, Dumfries, Timber, van Dijk, Ake, Blind, Frenkie De Jong, Berghuis, Gakpo, Bergwijn, Janssen