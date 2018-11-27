( Özet ) Sarpsborg - Beşiktaş maç sonucu: 2-3

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaştı. Maça çok kötü başlayan, henüz 6. dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş’ı Jeremain Lens ayağa kaldırdı. Hollandalı yıldız 62’de müthiş bir gol attı, 66’da Love’a asist yaptı, 90’da ise inanılmaz bir vuruşla Kara Kartal’ı zafere taşıdı

Bu sonucun ardından puanını 7 puana yükselen Beşiktaş, son maçlar öncesi ikinci sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın gruptan çıkabilmesi için son maçında sahasında ağırlayacağı Malmö karşısında en azından bir puan alması yeterli olacak. Beşiktaş'ın yer aldığı gruptaki diğer maçta, Genk 2-0 öne geçtiği maçta Malmö'nün iki dakikada attığı gole engel olamayınca karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar:

Mücadele golle başladı. Heintz'ın savunma arkasına attığı topa çok iyi hareketlenen Muhammed Karius'un hatalı çıkışını affetmedi. Alman kaleciyi çalımlayan ve boş kaleye topu filelere yollayan Muhammed, daha ilk dakika dolmadan takımını öne geçirdi.

6 dakikada 2 gol

Nielsen'in pasında 30-35 metreden topla buluşan Heintz, muhteşem bir şut çıkardı ve Karius'u avladı. 6 dakikada 2 gol bulan Sarpsborg, 7. dakikada bu sefer üçüncü gole çok yaklaştı. Savunma arkasında çok iyi sarkan Rashad Muhammed, topu auta attı ve net bir pozisyondan yararlanamadı.

Beşiktaş toparlanmaya başladı

Beşiktaş'ın ilk tehlikeli atağı 14. dakikada geldi. Sağ kanattan Mustafa Pektemek'in ortasında ceza sahası içerisinde boş halde bulunan Adem Ljajic, voleyi vurdu. Ancak top az farkla üstten auta çıktı. Beşiktaş, 20. dakikada Lens ile gole yaklaştı. Ljacic'in pasında ceza sahası dışıdan sert bir şut çeken Adriano kaleci Vasyutin'i geçemedi.

Lens'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Pektemek, açısını bulduktan sonra şutunu attı fakat, Sarpsborg kalecisi Vasyutin tokatladı ve tehlikeyi önledi.

35.dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Adem Ljajic'in şutunda Sarpsborg savunması topu çizgiden çıkardı. Beşiktaş'ın ardından bu sefer Sarpsborg etkili geldi. Beşiktaş'ın top kaybı sonrası 6 oyuncuyla kontra atağa çıkan Sarpsborg sağ kanattan etkili geldi. Açılan ortaya kafa vuruşu yapan Mortensen'in vuruşu yandan auta çıktı.

Üst üste tehlikeli ataklar

Dakikalar 39'u gösterdiğinde Karius, kalesini gole kapattı. Sağ kanattan yapılan ortada Beşiktaş savunması arka direkte Mortensen'i unuttu. Bomboş kalan Mortensen'in şutunu Karius güçlükle çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sarpsborg'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı başladı

50. dakikada Sarpsborg ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Tamm oyundan çıkarken, Jørgensen oyuna dahil oluyor.

Etkisiz isimlerden birisi olan Larin, 52. dakikada yakın mesafeden golü kaçırdı. Sağ kanattan Lens'in sert bir şekilde kestiği topa ayağını sokan Larin düzgün bir vuruş yapamadı topu aut çıktı. Yine Larin... 56. dakikada Necip'in savunma arkasına gönderdiği uzun topta Cyle Larin'in sola ayağıyla şutu kaleci Vasyutin'in kucağında kaldı.

Beşiktaş'ta Vagner Love, 58. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil oldu.

Lens'ten harika bir gol

62.dakikada kullanılan kornerden sonra seken top Ljajic'in önünde kaldı. Sırp futbolcu, vuruş şansını kaybedince topu Lens ile buluşturdu. Topu ayağının içiyle uzak direğe yollayan Lens, farkı bire indirdi.

65. dakikada Karius inanılmaz bir kurtarış yaptı. Sarpsborg, 3. gole çok yaklaştı. Karius'un kurtarışının ardından Beşiktaş, 2 dakika sonra eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Lens, içeride bulunan Vagner Love'a topu kesti. Golcü oyuncu net bir gol vuruşuyla topu filelere gönderdi ve Beşiktaş beraberliği yakaladı. 1 gol atan, 1 asist yapan Lens, bu defa da savunmaya gelip golü önledi.

Sarpsborg Heintz 68. dakikada yerini Amin Askar'a bıraktı.

Beşiktaş'ta Adriano kenara gelirken, Fatih Aksoy oyuna dahil oluyor. 79. dakikada Fatih, 80. dakikada ise Oğuzhan sarı kart gördü.

Lens Lens Lens...

Oğuzhan'ın pasında savunma arkasına harika bir koşu yapan Lens, Vasyutin'in hatasını affetmedi ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonucun ardından harika bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş, sahadan 2-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Sarpsborg - Beşiktaş ilk 11'ler...

Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Halvorsen, Muhammed, Mortensen

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Adriano, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin



