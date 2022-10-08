(ÖZET) Samsunspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 2-0

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve Kutluhan Bilgiç'in yönettiği maçı 17. dakikada Douglas Tanque ile 51. dakikada Alim Öztürk'ün attığı gollerle 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile ilk kez kazanan Kırmızı Beyazlılar, 13 puana ulaştı ve 4. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Başkent ekibi ise 6 puanla 14. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada Novikovas’ın pasında ceza sahsı içinde topla buluşan Tanque’nin şutunu kaleci Übeyd kornere çeldi.

13. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar giren Boldrin’in şutu üstten az farkla auta çıktı.

17. dakikada defansın geri pasında araya giren Douglas Tanque, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada orta saha çizgisinden ceza sahasına kadar ilerleyen Aksel’in şutu az farkla üstten auta çıktı.

51. dakikada Yusuf'un kullandığı kornere sert vuran Alim'in şutu filelerle buluştu. 2-0

62. dakikada Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Grechyshkin'in şutu az farkla auta gitti.

90. dakikada Soner'in pasında ceza sahasına giren Muhammet Ali Baskıcı'nın şutunu kaleci Übeyd kurtardı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx

Samsunspor: Szumski xx, Zeki Yavru xx, Alim Öztürk xx, Yusuf Emre Çift xx, Soner Gönül x, Ali Kaan Güneren xx, Yusuf Emre Gültekin xx, Harris x (Muhammet dk. 88 ?), Boldrin x (Celil dk. 70 x), Novikovas xx (Fofana dk. 74 x), Douglas Tanque xxx (Ahmet Sağat dk. 88 ?)

Yedekler: Aykut, Ali, Berk, Laura, Şener, Polat

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman x, Metehan Mert x, Gökhan Gül x, Mert Kula x (Muhammed dk. 72 x), Seyit Ali Kahya xx, Grechyshkin xx, Barış Alıcı xx, Aksel Aktaş x (Oleksandr dk. 87 ?), Serdarcan Eralp x, Ahmet Tuzcu x (Zafer dk. 87 ?), İlker Karakaş x (Sam dk. 67 x)

Yedekler: Ahmet Köyönü, Atalay, Ataberk, Abdullah, Kağan, Hüseyincan

Teknik Direktör: Taşkın Aksoy

Goller: Tanque (dk. 17), Alim (dk. 51) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yusuf Emre, Ahmet Sağat (Samsunspor), Muhammed (Gençlerbirliği)