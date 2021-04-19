(ÖZET) Samsunspor-Bursaspor maç sonucu: 4-1

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Menemenspor'la 2-2 berabere kalan ve 2.'lik koltuğunu Adana Demirspor'a kaptıran Samsunspor, 31. hafta maçında Bursaspor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-1 galip ayrılan Karadeniz ekibi, puanını 61'e yükseltti ve haftayı 3. sırada kapattı.

Adana Demirspor'un lider Giresunspor'u mağlup ettiği haftada fire vermeyen Ertuğrul Sağlam'ın ekibine 3 puanı getiren goller; Yasin Öztekin, Jugurtha Hamroun, Mathias Coureur ve Gökhan Alsan'dan geldi. Bursaspor'da Onur Atasayar'ın golü ise puan için yeterli olmadı. Yeşil Beyazlı ekip, 43 puanla 10. sırada kaldı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında iki takım futbolcuları da yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic (Dk. 67 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 72 Guido Koçer), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Gökhan Alsan), Couruer (Dk. 67 Nadir Çiftçi)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Taha Altıkardeş, Ramazan Keskin (Dk. 61 Ertuğrul Kurtuluş), Emirhan Aydoğan, Tuğbey Akgün (Dk. 79 Çağatay Yılmaz), Burak Kapacak (Dk. 79 Hasan Basri Ünal), Eren Güler (Dk. 46 Berat Altındiş), Özer Hurmacı (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak

Goller: Dk. 2 Yasin Öztekin, Dk. 45 1 Hamroun, Dk. 54 Couruer, Dk. 90 5 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Onur Atasayar (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Hamroun, Dk. 32 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Aykut Akgün, Dk. 45 Tuğbey Akgün, Dk. 90 3 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)