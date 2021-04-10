(ÖZET) Samsunspor - Balıkesirspor maç sonucu: 1-0

Spor 1. Lig’in 29. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor’u 1-0 yendi. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren gol 74. dakikada Veli Çetin'den geldi. Altay'ın puan kaybettiği haftada kayıp yaşamayan Samsunspor, 57 puana yükseldi ve İzmir ekibiyle farkı 4'e çıkardı. Balıkesirspor ise 32 puanla 13. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
18’inci dakikada ani gelişen Aydeniz Et Balıkesirspor atağından ceza sahası dışından kaleye sert şut çeken Cemal Kızılateş’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
28’inci dakikada Mücahit’in ceza sahasına yerden yaptığı ortaya gelişine vuran Veli’nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
41’nci dakikada Tomane’nin ara pasıyla buluşan Gökhan Karadeniz’in kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
45’inci dakikada ani gelişen atağımızda Tomane’nın pasıyla buluşan Djedje’nin kaleye sert şut kaleciden döndü. Dönen topu önünde bulan Djedje’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı
47’nci dakikada ani gelişen atağımızda Yasin’in pasıyla buluşan Gökhan Karadeniz’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.
60’ıncı dakikada Gökhan Karadeniz’in pasıyla buluşan Djedje’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutta top az farkla üstten auta çıktı.
64’üncü dakikada Gökhan Karadeniz ile verkaç yapan Hamroun’un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği sert şutu kaleci Atilla son anda kurtardı.
67’nci dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Tomane’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
75’inci dakikada Yasin’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Tomane’nin kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa iyi vuran Veli topu ağlarla buluşturdu. 1 – 0
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Burak Pakkan, Utku Tunavelioğlu, Hakan Karabalcık
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı (Dk. 79 Erkam Reşmen), Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Djedje, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Coureur), Hamroun (Dk. 87 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Gökhan Alsan), Yasin Öztekin, Tomane (Dk. 79 Ferhat Çulcuoğlu)
Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 82 Enes İslam İlkin), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Bezjak (Dk. 60 Otoo), Oğuzhan Çapar, Cemal Kızılateş (Dk. 69 Kethevoama), Birol Parlak, Taşkın Çalış (Dk. 82 Anıl Taşdemir), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 60 Manaj), Cumali Bişi
Gol: Dk. 75 Veli Çetin (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Veli Çetin, Dk. 86 Yalçın Kılınç (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Birol Parlak, Dk. 69 Cemal Kızılateş, Dk. 75 Atilla Özmen, Dk. 75 Cumali Bişi, Dk. 86 Sedat Dursun (Aydeniz Et Balıkesirspor)