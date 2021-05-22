(ÖZET) Samsunspor - Altınordu maç sonucu: 2-2! Altınordu finalde...
TFF 1. Lig Play-Off yarı final ikinci maçında Samsunspor Altınordu'yla 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Altınordu adını finale yazdıran taraf oldu. Altınordu finalde Altay ile karşılaşacak.
TFF 1. Lig Play-Off yarı final ikinci maçında Samsunspor Altınordu'yla 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Altınordu adını finale yazdıran taraf oldu. Altınordu finalde Altay ile karşılaşacak.
Altınordu'nun gollerini 32. dakikada Metehan Mimaroğlu ve uzatma dakikalarında genç golcü Enis Destan kaydetti.
Samsunspor'un gollerini ise 55. dakikada penaltıdan Nadir Çiftçi ve 81. dakikada Yasin Öztekin attı.
TFF 1. Lig Play-Off Final maçı 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Finalin hangi şehirde oynanacağını TFF kısa süre içinde açıklayacak.