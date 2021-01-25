ÖZET Samsunspor-Altay maç sonucu: 1-0

1. Lig’de haftanın sonucu en merak edilen maçı Samsun’da oynandı. Devre arasında flaş transferlere imza atan iki kulüp kozlarını paylaştı. Altay’ı konuk eden Karadeniz ekibi ilk yarıda yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıya konuk ekip daha baskın başlarken dengelenen oyunda taraflar kilidi açmak için çok uğraştı. Hedefe ulaşan ise 86’da Nadir’in attığı golle Samsunspor oldu. Kırmızı-Beyazlılar, zirve yolunda çok önemli bir engeli aşarken 37 puana ulaştı.



