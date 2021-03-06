(ÖZET) Samsunspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın en kritik maçı Samsun'da oynadı. Lider Giresunspor'un ardından 2. sırad yer alan Samsunspor, Play-Off hattında bulunan Adana Demirspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan Adana ekibi oldu.

12'de Pa Dibba ve 80'de Emircan Altıntaş'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Adana Demirspor, altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu. Samet Aybaba yönetiminde 2'de 2 yapan Adana Demirspor, 45 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor ise ilk 2 yolunda ağır bir yara aldı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Koray Gençerler, Cem Özbay, Ali Can Alp

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Kerem, Yalçın (Dk. 46 Mathias), Boli, Erkam, Djedje, Oğuz (Dk. 66 Hamroun), Burak, Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Gökhan Alsan), Guido (Dk. 46 Caner), Nadir

ADANA DEMİRSPOR: Zubas, Tayyip, Sinan (Dk. 71 Traore), Okan, Dibba (Dk. 88 Mehmet Akyüz), Ezeh (Dk. 61 Emircan), Kaan, Hasan (Dk. 89 Semih), Sedat (Dk. 71 Süleyman), Gökhan İnler, Rassoul

GOLLER: Dk. 12 Dibba, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor) Hasan Kılıç (Adana Demirspor)