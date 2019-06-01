Şampiyonlar Ligi finalinde tarihte ikinci defa İngiliz ekipleri karşı karşıya geldi. Toplam kadro değeri 1.7 milyar Euro’yu (11.1 milyar TL) bulan ekiplerin mücadelesinde kazanan Liverpool oldu.

Wanda Metropolitano'da iki İngiliz takımı karşı karşıya getiren karşılaşmaya Liverpool hızlı başladı. Maçın henüz 25'inci saniyesinde Mane'nin çevirdiği top Sissoko'nun eline çarpınca hakem Damir Skomina penaltı noktasını gösterdi. 2'nci dakikada topun başına geçen Mohamed Salah'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. Mohamed Salah, Paolo Maldini'nin 2005'te Milan formasıyla Liverpool filelerine 50. saniyede gönderdiği golden sonra Şampiyonlar Ligi finallerinin en erken golünü kaydetti.

Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba ve Sadio Mane'nin ardından Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde gol atan beşinci Afrikalı oyuncu Mohamed Salah oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Mücadelenin ikinci yarısında ise iki takımda pozisyon bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın skorunu 87'nci dakikada Origi belirledi. Milner'in kullandığı köşe vuruşunda Tottenham savunmasının uzaklaştırmak istediği top Matip'in önünde kaldı. Matip'in pasında sol çaprazda topla buluşan Origi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Daha önce oynadığı 9 finalin 5'inde kupayı kazanma başarısı gösteren Liverpool, 2004-2005 sezonun ardından kupayı müzesine götürdü.

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Klopp'un Liverpool'da ilk kupa zaferi

2015 yılında göreve gelen Alman teknik direktör Jurgen Klopp, takımıyla bu maça kadar kupa sevinci yaşayamamıştı. Liverpool'un başında daha önce bir UEFA Avrupa Ligi finali ve bir de Şampiyonlar Ligi finali kaybeden başarılı çalıştırıcı, kupa talihsizliğini de kırmış oldu.

2012'den sonra ilk kupa

Uzun süredir kupa hasreti çeken Liverpool, bu zaferle 7 yıllık bekleyişe son verdi. En son 2012 yılında İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götüren Kırmızılar, bu tarihten sonra ilk kupasını Şampiyonlar Ligi zaferiyle kaldırdı.

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