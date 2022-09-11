(ÖZET) Sampdoria - Milan maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Milan, Sampdoria'ya konuk oldu. Milan karşılaşmada 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 2-1 yenerek 3 puana uzanmayı başardı.

Maça etkili başlayan Milan 6. dakikada Messias'ın golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Rafael Leao'nun 47. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle Milan sahada 10 kişi kaldı. Rakibinin sahada 1 kişi eksik olmasını değerlendirmek isteyen Sampdoria, 57. dakikada Duricic ile maçta eşitliği yakaladı. Ancak 67. dakikada Milan'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Fransız yıldız Olivier Giroud fileleri havalandırdı ve takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla birlikte henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Milan puanını 14'e yükseltti. Henüz galibiyet ile tanışamayan Sampdoria ise 2 puanda kaldı.



