(ÖZET) Salzburg-Sevilla maç sonucu: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son maçında adını son 16 Turu'na yazdırmayı garantilen Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nden teselli bileti alan Sevilla'yı konuk etti. Lille'in puan kaybıyla liderlik hesapları yapan Avusturya ekibi Salzburg'un planları tutmadı.

Kırmızı-Beyazlılar, İspanyol temsilcisini Noah Okafor'un golüyle 1-0 devirse de milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ı kadrosunda bulunduran Lille, Wolfsburg deplasmanında hata yapmadı ve 3-0 kazandı. Bu sonuçların ardından Salzburg 10 puanla G Grubu'nu 2. tamamlarken, Lille de 11 puanla lider olarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.







