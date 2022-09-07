(ÖZET) Salzburg - Milan maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu bu akşam oynanan maçlarla başladı. E Grubu mücadelesinde Avusturya temsilcisi Salzburg sahasında İtalyan devi Milan'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sona erdi ve iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip 28. dakikada Okafor ile 1-0 öne geçse de Milan, 40. dakikada Saelemaekers ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, maçın 2. devresinde gol sesi çıkmadı.

Grubun diğer karşılaşmasında Dinamo Zagreb, sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.



