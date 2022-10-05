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(ÖZET) Salzburg- Dinamo Zagreb maç sonucu: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubunda Salzburg, sahasında konuk ettiği Dinamo Zagreb'i Okafor'un penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

05 Ekim 2022, Çarşamba 21:54 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Salzburg- Dinamo Zagreb maç sonucu: 1-0

Şampiyonlar Ligi'nde Avusturya ekibi Salzburg, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken maçtaki ilk ve tek golü 71. dakikada penaltıdan Salzburglu Okafor attı. Mücadele 1-0 sona erdi ve bu sonuçla Salzburg 5 puana yükselirken Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.

Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Salzburg ile Dinamo Zagreb bu kez Hırvatistan'da karşılaşacak. Salzburg Milan ve Chelsea ile berabere kalmıştı, Dinamo Zagreb ise Chelsea'yi yenip Milan'a mağlup olmuştu.


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