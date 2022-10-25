(ÖZET) Salzburg-Chelsea maç sonucu: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları oynanıyor. 19.45 seansında çekişmeli geçen E Grubu'nda Salzburg sahasında Chelsea'yi konuk etti.

Maça hızlı başlayan İngilizler oldu. 23'te Mateo Kovacic ağları sarstı, Chelsea skoru 1-0 yaptı. Bu dakikanın ardından Salzburg oyuna ortak oldu ancak karşılıklı ataklar olsa da ilk devreden başka gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı adeta golle başladı. 48'de Junior Chikwubuike Adamu sahneye çıktı, Salzburg'a beraberliği getiren golü attı. 64'te Christian Pulisic'in asistinde Kai Havertz fileleri havalandırdı ve Maviler'i bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Ayrıca bu gol karşılaşmanın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Bu sonuçla Chelsea puanını 7'ye yükseltti, Avusturya ekibi ise 6'da kaldı.