(ÖZET) Salzburg - Bayern Münih maç sonucu: 2-6
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Salzburg'a konuk oldu. Hansi Flick'in öğrencileri, son 10 dakikaya 2-2 girdiği maçtan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı ve 3'te 3 yaptı. 9 puana ulaşıp kayıpsız yoluna devam eden Bavyera ekibi, liderliğini sürdürürken, 1 puanı bulunan Salzburg, son sıradan kurtulamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında son şampiyon Bayern Münih, Salzburg'a konuk oldu. Red Bull Arena'da oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, Mergim Berisha'nın 4. dakikada attığı golle dev rakibi karşısında öne geçti. Golün şokunu çabuk atlatan Bayern, 21. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltısıyla eşitliği yakaladı, 44. dakikada Rasmus Nissen'nin kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıya iyi başlayan Salzburg, 66. dakikada Masaya Okugawa'nın golüyle beraberliği sağladı. 2-2'nin ardından karşılıklı ataklarla oyun devam ederken, Hansi Flick'in ekibi 80. dakikada açıldı. Jerome Boateng'in golüyle yeniden öne geçen Bavyera ekibi, 83. dakikada Leroy Sane, 88. dakikada Robert Lewandowski ve 90. dakikada Lucas Hernandez'in golleriyle sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın tamamını kazandı. Bu maçlarda rakip fileleri toplam 55 kez sarsan Alman ekibi, kalesinde 11 gol gördü.
Grupta oynanan diğer maçta Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.
3. hafta maçlarının ardından A Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:
1- Bayern Münih / 9 puan
2- Atletico Madrid / 4 puan
3- Lokomtovi Moskova / 2 puan
4- Salzburg / 1 puan