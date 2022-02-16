(ÖZET) Salzburg - Bayern Münih maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Salzburg ile Bayern Münih, avantaj için kozlarını paylaştı. G Grubu'nu Lille'in ardından 2. sırada tamamlayan ve Son 16 bileti alan Salzburg, Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk etti. Bayern Münih 1-0 geriye düştüğü mücadelede, 90. dakikada Coman'ın bulduğu gol ile beraberliği kurtardı.

Salzburg'un golünü maçın 12. dakikasında sakatlanan Okafor yerine oyuna dahil olan Chikwubuike Adamu kaydetti. 20 yaşındaki Adamu kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü Bayern Münih'e karşı attı.

Bayern Münih'in golünü ise 90. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

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Maçtan dakikalar

⏱ 3'| Bayern Münih'ten Niklas Süle'nin hatasında topla buluşan Adeyemi, sol taraftan ceza sahasına doğru girdi ve ortasını yaptı. Lucas Hernandez araya girerek pozisyonu engelledi.

⏱ 8'| Salzburg'da Aaronson'un top kaybında Okafor ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde buldu. Okafor'un şutunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

⏱ 11'| Bayern Münih'te Gnabry sağ kanattan ceza sahasına doğru yöneldi ve uzak köşeye şutunu gönderdi. Kaleci gole topu kurtarmayı başardı.

⏱ 19'| Bayern Münih'te Coman, sol kanattan ceza sahası içerisine doğru topu gönderdi. Kaleci Köhn, Gnabry'den önce araya girerek topu uzaklaştırdı.

GOL| 21. dakikada Salzburg, Adamu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Aaronson, ceza sahası sol çaprazında bulunan Adamu'ya pasını aktardı. Oyuna Okafor'un sakatlığının ardından dahil olan Adamu, şutunda ağları buldu.

⏱ 25'| Aaronson ceza sahasında topla buluştu. Aaronson, Bayern Münih savunmasının arasından şutunu gönderdi, kaleci Ulreich topu kurtardı.

⏱ 30'| Gnabry'nin pasında topla buluşan Sane, uzak direğe doğru şutunu gönderdi. Top az farkla auta çıktı.

⏱ 39'| Thomas Müller, dip çizgide topu kontrol etti. Sane'ye gönderdiği topta Salzburg savunması pozisyona izin vermedi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı Salzburg'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

⏱ 48'| Salzburg orta saha yakınlarından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Seiwald'ın içeriye doğru gönderdiği topta Bayern savunması kafayla uzaklaştırdı.

⏱ 52'| Süle'nin uzun pasında topla buluşan Coman, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Coman'ın şutunda savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.

⏱ 60'| Bayern Münih'te Thomas Müller ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi devam kararı verdi.

⏱ 69'| Gnabry sağ kanatta topu önüne aldı ve kaleye doğru yöneldi. Araya giren Salzburg savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

⏱ 76'| Bayern Münih'in hızlı gelişen atağında Sane topu Coman'a aktardı. Coman'ın içeriye çevirdiği topta Sane şutunu gönderdi kaleci gole izin vermedi.

⏱ 81'| Salzburg etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Adeyemi'nin şutunda Niklas Süle son anda müdahalede bulunarak golü önledi.

GOL | Bayern Münih 90. dakikada Kingsley Coman'ın bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi. Pavard'ın ortasında Müller topu arka direğe doğru gönderdi. Arka direkte topla buluşan Coman şutunda topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Salzburg - Bayern Münih 11'ler:

Salzburg: Köhn, Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer, Capaldo, Camara, Siewald, Aaronson, Adeyemi, Okafor

Bayern Münih: Ulriech, Süle, Hernandez, Pavard, Kimmich, Tolisso, Sane, Coman, Gnabry, Müller, Lewandowski



