(ÖZET) Salernitana - Milan maç sonucu: 2-2

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde ligin son sırasında bulunan Salernitana, sahasında Milan'ı konuk etti. İki ekip sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Milan, 5. dakikada Messias'ın golüyle 1-0 öne geçti. 29. dakikada Salernitana, Bonazzoli'nin golüyle skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlik ile geçilirken, Salernitana 72. dakikada Djuric ile öne geçti. Milan ise 77. dakikada Rebic'in golüyle skoru yeniden dengeye getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki ekip sahadan birer puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 56 yaparken, Salernitana ise 14 puana yükseldi.



