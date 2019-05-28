TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi. Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemen Belediyespor'un ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen 3. takım oldu. 14 yıl aranın ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Selçuk Alibaz ve Ahmet Aras kaydetti.

Erkan Zengin fırtınası

''Karagümrük ve Süleyman ağabeyi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim." diyerek imzayı atan Erkan Zengin, Sakarya maçında tecrübesiyle fark yarattı. Adeta resital sunan Erkan, gösterdiği performansla Karagümrük'ün kazandığı şampiyonluğun baş kahramanı oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Sakaryaspor - Fatih Karagümrük TFF 2. Lig final maçı meşalelerin temizlenmesi ve dumanın dağılmasının ardından 10 dakika gecikmeli başladı.

TFF 3. Lig'deki yaş sınırlamasını protesto eden Fatih Karagümrüklü ve Sakaryasporlu futbolcular, maçın ilk dakikasında topa dokunmadı.

10. dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Erkan, sert bir şut gönderdi, top direğin hemen yanından auta çıktı.

13. dakikada Sakaryaspor çok etkili geldi. Dilaver'in muhteşem pasıyla savunma arkasına koşu yapan Zahit, topu kontrol edemedi ve Sakarya, çok bir ataktan faydalanamadı.

17. dakikada Sakarya, Oğuz'la geldi. Orta sahadan hücuma sık sık destek veren deneyimli oyuncu, Ferit'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı, top az farkla dışarı çıktı.

1 dakika sonra bu sefer Karagümrük geldi. Ufuk Aksoy'un sol çaprazdan yaptığı plase vuruşu, Sakaryaspor'un kalecisi Oğuz güçlükle çıkardı.

20. dakikada Mehmet Batdal'la Karagümrük çok önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Ramazan'ın açtığı ortaya arka direkte hareketlenen Batdal, müsait durumda topa vuramadı.

Erkan Zengin çıldırdı

21. dakikada Sakarya savunmasını ipe dizen Erkan Zengin, topu Mehmet Batdal'la buluşturdu. Mehmet şut atmak yerine topu yine Erkan'a gönderince araya Sakarya savunması girdi. Çok net pozisyondan faydalanamayan Karagümrük'te kaptan Erkan, Mehmet Batdal'a tepki gösterdi.

33. dakikada Sakarya Serkan'la geldi. Berk İsmail'in pasında topla buluşan Serkan, müsait durumda olan Dilaver'e pas atmadı, şutunu attı. Serkan'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.

Karagümrük penaltı bekledi

34. dakikada Karagümrük, Erkan Zengin'in yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Şık çalımlarla ceza sahasına giren deneyimli futbolcu, Ferhat Yazgan'ın müdahelesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Ferit'i ekarte eden Ufuk, sert bir şekilde topu içeri gönderdi, kimse dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

Karagümrük atak üstüne atak yapıyor. 37. dakikada Erkan Zengin'in pasıyla kaleci Oğuz'la karşı karşıya kalan Mehmet Batdal, çerçeveyi bulamadı.

Mehmet Batdal boş kaleye atamadı

Maçın en net pozisyonu 44. dakikada Karagümrük'ten geldi. Ramazan'ın pasında savunma arkasına sarkan Turgut Doğan, topu Oğuz'a nişanladı. Dönen top bomboş bir şekilde Mehmet Batdal'ın önünde kaldı. Süper Lig kariyeri olan deneyimli golcü, vuruşunu yaptı fakat Sakaryaspor savunmasında Berkay Can, inanılmaz bir hamle yaparak gole giden topu kornere gönderdi.

Maçın ilk sarı kartı 55. dakikada çıktı. Ufuk Akyol'u düşüren Oğuz Kocabaş, sarı kart gördü.

Çok net atakları kolayca harcayan Mehmet Batdal, yerini 78. dakikada Ahmet Aras'a bıraktı.

Çağrı oyuna devam edemedi

Manisa maçında attığı golle Karagümrük'ü finale taşıyan isim olan Çağrı Davran, Barış Özbek'le talihsiz bir şekilde çarpıştı ve oyuna devam edemedi. Sedyeyle kenara gelen Çağrı'nın yerine oyuna Selçuk Alibaz girdi.

Oyuna girdi golünü attı

Karagümrük Selçuk'la golü buldu. Çağrı'nın yerine 64'de oyuna dahil olan Selçuk Alibaz, 69'da ceza sahasının hemen önünde topla buluştu. Yerden sert bir vuruş yapan deneyimli oyuncu, topu ağlara gönderdi ve Karagümrük'ü öne geçirdi. 0-1

71. dakikada Sakarya tehlikeli geldi. Zahit Fındık'ın müthiş şutu kaleci Tarık'ı geçti ve yan ağlarda kaldı. Golün ardından Şaban Yıldırım oyuna müdahele yaptı. Serkan Odabaşoğlu'nun yerine Hacı Ömer Doğru girdi.

76. dakikada Erkan Zengin'in füzesini kaleci Oğuz, güçlükle çıkardı. Dönen topta zamanlamasını ayarlamayan Mehmet Batdal, topa dokunamadı.

Sakarya direğe takıldı

80. dakikada Dilaver'in muhteşem ortasında top Barış Özbek'e çarptı. Kaleye doğru yönelen top kornere çıktı. Kullanılan kornerin ardından topa harika yükselen Hacı, kafa vuruşunu yaptı kaleci Tarık güçlükle topa uzandı. Dönen topta Ferit'in ortası direkten döndü.

Şaban Yıldırım tüm riskleri aldı. 88. dakikada stoper Berkay kenara geldi, hücumcu Umut oyuna dahil oldu.

Berk İsmail kale dibinden kaçırdı

85. dakikada Berk İsmail, kale dibinden kaçırdı. Dilaver'in ortasında savunma arkasına kaçan golcü oyuncunun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Erkan getirdi, Ahmet attı

87. dakikada Karagümrük, Ahmet'le golü buldu. Erkan Zengin, muhteşem çalımlarla Sakarya savunmasını ipe dizdi, boş durumda bulunan Ahmet Aras'a topu çıkardı. Topu boş kaleye gönderen Ahmet, skoru 2-0'a getirdi.

TFF 2’nci Lig play-off final karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Sakaryaspor’u Selçuk Alibaz ve Ahmet Aras’ın golleriyle 2-0 yenerek Spor Toto 1’inci Lig’e yükseldi.

İnanılmaz atmosfer

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük’ün karşılaştığı maç, tribünlerde yakılan ve sahaya atılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan ve Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı maça dakikalar kala, Sakaryaspor taraftarları tribünde meşaleler yakarak, yeşil zemine attı.

Sahaya atılan onlarca meşaleden dolayı stadı bir anda yoğun bir duman kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, başlama vuruşunun bekletilmesini istedi. Yaklaşık 12 dakikalık bir gecikmenin ardından stadı kaplayan meşale dumanlarına rağmen maç başladı.

İLK 11'LER

Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Serkan, Oğuz, Ümit, Ferhat, Dilaver, Zahit, Ferit, Berkay, Berk İsmail

Fatih Karagümrük: Tarık, Fatih, Abdulhamit, Ufuk, Ramazan, Barış Özbek, Bilal Aziz, Çağrı, Turgut Doğan, Erkan Zengin, Mehmet Batdal



